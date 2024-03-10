170 متخصصاً في الرعاية الصحية يجتمعون في الظهران لبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الرعاية الصحية والاحتفاء بالإنجازات الرائعة للكوادر والقيادات النسائية

الظهران: جمعت فعالية نظمها مؤخراً "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" بمناسبة يوم المرأة العالمي 170 متخصصاً في الرعاية الصحية، بما في ذلك شخصيات نسائية مؤثرة تؤدي دوراً مهماً في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية في السعودية.

واستضاف المركز، الذي تأسس كمشروع مشترك بين "مستشفى جونز هوبكنز" و"أرامكو السعودية"، مجموعة مختارة من موظفيه وإدارته العليا، التي تضم أكثر من 1,000 مواطنة سعودية، في فعالية بعنوان "الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم"، وذلك تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققتها موظفات المركز.

وأبرزت الفعالية جهود المركز في تعزيز بيئة شاملة وتمكينية بما يتماشى مع رؤية المملكة لتشكيل مستقبل يضمن مشاركة المرأة في جميع القطاعات.

وقد تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية إلى حوالي 36% منذ عام 2015، ما يتجاوز هدف رؤية 2030 المتمثل في الوصول إلى 30% بحلول نهاية العقد. وتشكّل الكوادر النسائية العاملة في "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" أكثر من 57% من موظفيه، من بينهم 106 امرأة سعودية تشغل مناصب قيادية، بما يعكس دور المركز في دعم وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الرعاية الصحية في السعودية.

وشدد الدكتور مايكل والش، الرئيس التنفيذي لـ "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي"، على التزام المركز بتعزيز الكوادر النسائية ودعم نموها المهني، قائلاً: "يحرص المركز على بناء بيئة ممكنة تتيح للمرأة النجاح والتفوق وتحقيق كامل إمكاناتها. ونشيد بجميع زميلاتنا ونثمن مساهماتهن الكبيرة في المركز وقطاع الرعاية الصحية ككل، حيث تشكّل خبراتهن وتفانيهن جزءاً أساسياً من رسالتنا المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لمرضانا."

وحضرت الفعالية كلاً من الدكتورة نهى المحيسن، رئيسة قسم تمكين التحسين المستمر للجودة وسلامة المرضى لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في الرياض؛ والدكتورة حنان الشيخ، رئيسة قسم صحة المرأة والطفل لدى المركز؛ والدكتورة سماح الفهمي، استشارية طب وطوارئ الأطفال لدى التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ والدكتورة منال النعيمي، استشارية جراحة الصدر ورئيسة قسم الجراحة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وغيرهن.

وركز الحضور على التزام مركز "جونز هوبكنز أرامكو الطبي" برؤية السعودية 2030 عبر تسليط الضوء على إنجازات القوى العاملة النسائية والتأكيد على دور المرأة الحاسم في تحول المملكة. واستضافت الفعالية نقاشات حول سبل تعزيز مشاركة المرأة في الرعاية الصحية وبناء منظومة أكثر شمولية.

وتضمنت النقاشات جلسات بعنوان: "تطوير وتمكين القيادات النسائية في مجال الرعاية الصحية"؛ "رؤى من رواد الرعاية الصحية حول قيادة المرأة للتغيير"؛ "كسر الحواجز للارتقاء بقيادة المرأة لقطاع الرعاية الصحية"؛ "عافية المرأة"؛ "التغلب على التحديات في قيادة الرعاية الصحية"؛ "تطوير الجيل المقبل من القيادات النسائية في قطاع الرعاية الصحية".

وأكدت الدكتورة حنان الشيخ، رئيسة قسم صحة المرأة والطفل لدى المركز، على أهمية استضافة فعاليات تحتفي بإنجازات المرأة، قائلة: "إن تبني ثقافة التمكين وتكافؤ الفرص للمرأة في المناصب القيادية هو أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وينطبق ذلك على كل القطاعات التي تدعم التحول الاقتصادي للسعودية؛ حيث يعد تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030".

وقد حصل مركز "جونز هوبكنز أرامكو الطبي" على تكريمات عديدة لتوظيفه وترقيته لكوادره النسائية واستبقائه لهن، حيث وصل المستشفى إلى نهائيات جوائز التميز للنساء ضمن فئة التميز المؤسسي. واحتفى المركز عام 2017 بأول خريجات دكتوراه في التمريض من برنامج محلي في المملكة. وتجسّد تلك الجهود التزام المركز بالتعاون مع الشركاء المحليين للنهوض بدور المرأة ضمن قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لاقتصاد أكثر شمولية.

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