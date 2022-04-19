تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش ينظم مركز الإمارات للتوحد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات أسبوع التوحد للعام الخامس عشر على التوالي، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٨ إلى ٢1 أبريل ٢٠٢٢ وذلك على هامش الفعاليات العالمية ليوم التوحد العالمي.

وقالت أمل صبري مديرة مركز الإمارات للتوحد، أن فعاليات مركز الإمارات للتوحد لعام ٢٠٢٢ ستهدف إلى إرساء مفهوم القبول من خلال المسمى الجديد للاحتفال الدولي بشهر أبريل كشهر قبول التوحد ويتزامن ذلك مع حملة لإلقاء الضوء على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم بعيدًا عن إلصاق مسميات غير صحيحة بهم والتي تشجع فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم على عيش حياة كاملة ونوعية من خلال التواصل والقبول.

وأشارت إلى أن هناك خمسة مراحل تبدأ بالتوعية وهي أن يكون المجتمع واعي بوجود وقبول فئة التوحد ثم التقبل وتعني تقبل الفروقات المتواجدة لديهم ثم التقدير وهو تقدير الفروقات وبأنهم إضافة للمجتمع وليس نقص ثم التمكين بمعني استخدام الموارد لتعطي دعم لهذه الفئة مثل التعليم والصحة وكل احتياجاتهم المختلفة إلى أن نصل إلى المناصرة وهو هدف النهاية في حال نجاحنا في المراحل الأربعة السابقة فيستطيعون التعبير عن أنفسهم بأنفسهم ويعبروا عن احتياجاتهم لتكون هويتهم هوية إيجابية.

وأوضحت أن مركز الإمارات للتوحد قام بمبادرة في هذا السياق وذلك بتغيير شعار المركز من البازل (استخدام البازل " اللغز " للإشارة عن التوحد، فالتوحد ليس لغز أو مشكلة يجب حلها) واللون الأزرق (الاعتراض على استخدام اللون الأزرق من قبل مؤسسات لتصوير التوحد كمرض يحتاج إلى العلاج بدلًا من كونه فرقًا يجب احترامه) إلى شعار جديد يعكس تقبل الاختلاف والتنوع العصبي لفئة ذوي طيف التوحد باللون البنفسجي ويبرز ثلاثة مفاهيم:

الأول : اختلاف الدماغ بين الناس أمر طبيعي ويشير إلي التنوع العصبي.

الثاني: أهمية الاستماع إلى آراء و رغبات فئة ذوي طيف التوحد وتم الإشارة عليها بعلامة Wi-Fi"

الثالث: التوحد هو طيف أي يعني أن الأفراد يختلفون بشكل كبير في قدراتهم عبر المجالات الاجتماعية والمعرفية يتضح ذلك من خلال نطاق الألوان (من الفاتح إلى الداكن) في علامة Wi-Fi بالشعار .

فعاليات أسبوع التوحد

وعن فعاليات اسبوع التوحد الخامس عشر والتي تبدأ من يوم الأثنين 18 إبريل وحتى يوم الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ وتتضمن شقين هما :

الشق الأول هو بطولة الإمارات الخامسة عشر الإفتراضية للياقة البدنية لأصحاب الهمم أبريل ٢٠٢٢ وذلك يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ والتي مشارك بها عدد ٨٨ مركز ومدرسة لأصحاب الهمم من دولة الإمارت و١٠ دول عربية أخرى لأكثر من ٧٦٠ لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم منهم:

مركز من داخل دولة الإمارات و٤١ مدرسة مدمج بها من داخل الدولة.

ويشارك من خارج دولة الإمارات ٣١ مركز لأصحاب الهمم من جمهورية مصر العربية ، الجمهورية اللبنانية ، الجهورية العربية السورية ، المملكة العربية السعودية ، دولة الكويت ،مملكة البحرين ،سلطنة عمان ،المملكة المغربية والجمهورية التونسية وليبيا.

الشق الثاني مسابقة الإمارات الأولى الفنية لإصحاب الهمم تحت شعار كن مبدعًا أبريل ٢٠٢٢ والتي مشارك بها ١٠ مراكز لأصحاب الهمم من داخل دولة الإمارات.

وتهدف هذه الفعاليات إلي رفع الوعي المجتمعي وتقبل فئة طيف التوحد وتمكينهم وفتح آفاق جديدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء للتعاون وتبادل الخبرات في مجال طيف التوحد وإشراك الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تبني مفهوم المسئولية الاجتماعية تجاه تلك الفئة التي تحتاج إلي الدعم والاحتواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي طيف التوحد من خلال حملتنا التوعوية .

شكر وتقدير

وقدمت أمل صبري الشكر والتقدير إلى معالى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش لرعايته الكريمة لأسبوع التوحد على مدار خمسة عشر عامً متتالية، والشكر موصول لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي قامت برعاية وتبني فعاليات أسبوع التوحد على مدار خمسة عشر عامً ودعمت وساندت مركز الامارات للتوحد في تنظيمه مجسدة أروع الأمثلة في تفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية مما كان له أكبر الأثر في تفعيل هذا الحدث الإنساني على مدار خمسة عشر عام متتالية .

وكل الشكر والتقدير لكل من شركة دولفين للطاقة، ولمركز فنتازيا باليه ولجامعة والشكر لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ولفندق ميلينيوم الروضة ولمركز كير فيرست الطبي لمساندة ولمؤسسات الإعلام المقروءة ، والمسموعة و المرئية و منها شركة ابوظبى للإعلام متمثلة فى إذاعة القرآن الكريم و إمارات اف ام و تلفزيون ابوظبى و وكالة أنباء الإمارات والإتحاد و الخليج و البيان و الإمارات اليوم وجريدة الوطن وغيرهم من الذين دعموا هذه الحملة على مدار خمسة عشر عامً لكونها تلعب دورا تنويرياً بارزا لطرح قضايا المجتمع و تسليط الضوء علي جوانبها المختلفة مما يعزز نشر الوعي بين جميع طوائف المجتمع .

دعم غرفة أبوظبي

من جانبه أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن غرفة أبوظبي ملتزمة منذ 15 عاماً بالتعاون مع مركز الإمارات للتوحد، لدعم فعاليات أسبوع التوحد الذي ينظم سنوياً في شهر أبريل متزامناً مع اليوم العالمي للتوحد، ويأتي ذك انطلاقاً من إيماننا بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية المشاركة في دعم هذه الفئة المهمة من أصحاب الهمم والتعرف على الجهود المبذولة من اجل الارتقاء بقدرات فئة ذوي طيف التوحد والوصول بهم إلى أقصي درجات الاستقلالية ليصبحوا أشخاصًا فاعلين ضمن النسيج المجتمعي. مشيراً إلى سعي غرفة أبوظبي إلى نشر روح المشاركة في المجتمع، وتشجيع المؤسسات الوطنية على تسخير قدراتها وإمكانياتها المختلفة بهدف تسليط الضوء على كافة الفعاليات المجتمعية والوطنية، لاسيما الدعم والمشاركة في فعاليات المراكز الخاصة التي ترعى هذه الفئة من أصحاب الهمم.

الجهات المشاركة

ومن جانبه قال بدر الشحي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "نعتز بالمشاركة في أنشطة وفعاليات أسبوع التوحد، وشراكتنا المتميزة مع مركز الإمارات للتوحد، وندعم جهودهم لتعزيز القدرات الخاصة بأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع"، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص من خلال برنامج "عون" للمسؤولية المجتمعية على تفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتقديم العون والمساعدة لكافة فئاته، وترسيخ ثقافة البذل والعطاء، تشجيع الموظفين على العمل التطوعي والمساهمة الإيجابية والفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية للدولة.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل مع إدارة مركز الإمارات للتوحد على تأسيس قسم للزراعة ضمن برنامج التأهيل المهني للطلاب، وكذلك تأهيل المدرسين والموقع المخصص لتدريس فنون الزراعة، وستعمل على مساعدة الطلاب وتدريبهم بشكل احترافي على الزراعة بما يخدمهم في حياتهم المستقبلية.

وأوضح الشحي أن أنشطة برنامج "عون" تجسد رؤية حكومة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، وتعكس روح التآخي والتلاحم الاجتماعي التي تسود مجتمع الإمارات، وترسخ الانتماء في نفوس هذه الفئات، لذا فإن مشاركتنا في أسبوع التوحد هي لدعم هذه الفئة العزيزة من أطفالنا ودمجهم في المجتمع.

من جانبه أكد صالح محمد عوض المدير العام للشركة العامة الدولية الفنية الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية يعد من صفات الشركات الناجحة، لما لها من أثر في تعزيز ثقه العملاء و زيادة الإنتاجية و تحسين التنافسية، مشيراً إلى حرص الشركة العامة الدولية على تقديم الدعم لمركز الامارات للتوحد.

وأوضح أسامة سماره إبراهيم المدير العام لفندق ميلينيوم الروضة التزام الفندق دائما بالواجب المجتمعي عن طريق التواصل و المشاركة في كافه الفعاليات التي تساهم في تطوير الكفاءات والمواهب لأبنائنا وبناتنا لاسيما أصحاب الهمم، مؤكداً ان الفندق يضع جميع الامكانيات المتاحة في خدمه المجتمع المعطاء.

وأكد حمود الهاجري مدير عام مركز كير فيرست الطبي ، ان المركز وفى إطار تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب الهمم يساهم تطوعيا بدعم مركز الامارات للتوحد من خلال تقديم الرعاية الصحية لطلاب المركز بتوفير ممرضة بصورة منتظمة ومستمرة بشكل يومي وذلك لمتابعة الحالة الصحية للطلاب و لطاقم مركز الإمارات للتوحد ، مشيراً إلى سعي مركز كير فيرست الطبي منذ تأسيسه لإبراز الدور الهام لهيئات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أفضل الخدمات الطبية لكافة شرائح المجتمع في مجالات طب الأسنان والامراض الجلدية والتجميل .

15 عاماً

جدير بالذكر أن مركز الامارات للتوحد تم تأسيسه فى مارس ٢٠٠٧بجهود أولياء أمور أطفال التوحد نظراً لأن الطاقة الاستيعابية للمراكز المتخصصة المماثلة حينها لم تكن قادرة على استيعاب المزيد من حالات التوحد نظراً للنسب المتزايدة نتيجة دقة التشخيص .

ويبلغ عدد طلاب مركز الامارات للتوحد ٥٠ طالب وطالبة وتمثل نسبة المواطنين منهم ٥٣٪ ومن أهم البرامج التي يتبناها المركز دمج أطفال التوحد سواء دمج مجتمعي أو تربوي و بلغت نسبة الدمج ٣٥٪ بالمدارس العادية بصحبة مدرسين ومدرسات ظل من روضة اولى حتى صف الثاني عشر .

وقد أثبتت أحدث الدراسات العلمية و العملية أن الدمج من خلال بيئة تفاعلية ضمن المحيط المدرسي مع الأقران يتيح للأطفال الفرصة تلو الأخرى و بصورة يومية المشاركة في أنشطة جماعية تنمي لديهم القدرة على إقامة علاقات مع الأقران وتبادل المشاعر والإنفعالات.

ويحرص مركز الإمارات للتوحد على استيفاء كافة معايير الجودة للبرامج والخدمات المقدمة ومعايير الأمن والأمان للوصول لأفضل المستويات من أجل طلابنا من فئة طيف التوحد.

#بياناتحكومية

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