• مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال الناشئة in5 التابعة لمجموعة تيكوم تلقيان الضوء على التقدّم التكنولوجي الباهر الذي أحرزته دبي وتجاربها الناجحة في برلين في الفترة من 21 إلى 23 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم، لتسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي في دبي والمجتمع التكنولوجي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز فرص التعاون مع روّاد القطاع التكنولوجي في أوروبا على هامش فعاليات النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس أوروبا"، الذي يُقام في برلين في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

وانطلاقاً من مشاركتها الناجحة في معارض "جيتكس" السابقة، بما في ذلك النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس آسيا" في سنغافورة في أبريل الماضي، سوف تستفيد مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، من منصّة "جيتكس" الرائدة عالمياً للتكنولوجيا بهدف تعزيز أطر التعاون بين شركات التكنولوجيا والمواهب القائمة في دولة الإمارات وأوروبا.

وستوفر صالة مدينة دبي للإنترنت في معرض "جيتكس أوروبا" فرصة لا مثيل لها للجهات العارضة والزوّار لمعرفة المزيد عمّا يقدّمه مجتمعها المتنامي من فرصٍ رائدةٍ للنمو والازدهار. وتضمّ هذه الوجهة أكثر من 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والشركات الناشئة، بما في ذلك "جوجل" و"ميتا" و"ساب"، ويعمل فيها ما يزيد عن 31 ألف موظف متخصّص وتضمّ 20 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ تعزيز التعاون بين مجتمع التكنولوجيا يسهم في تسريع وتيرة النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي للإنترنت في بناء جسور التعاون مع كبرى مطوري التكنولوجيا في العالم. وقال: "منذ أكثر من 25 عاماً، تواصل مدينة دبي للإنترنت أداء دورها الرائد في توفير بيئة أعمال رقمية متكاملة ومحفّزة للمبتكرين والشركات الناشئة وصناع التكنولوجيا من حول العالم، بهدف تطوير التقنيات المستقبلية من دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي".

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال الناشئة in5 التابعة لمجموعة تيكوم ستشارك في معرض "جيتكس أوروبا" ضمن جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وسوف تغتنم حاضنة الأعمال in5 هذه الفرصة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة ضمن مجتمعها المزدهر بما يعكس الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها الشركات الناشئة في دولة الإمارات للوصول إلى الساحة العالمية.

وتلعب حاضنة الأعمال in5 منذ إطلاقها في عام 2013 دوراً محورياً في دعم نمو أكثر من 1,000 شركة ناشئة، حيث توفر لهذه الشركات ما يلزم من مقومات ومزايا بما في ذلك خدمات التوجيه والإرشاد والمرافق اللوجستية المتخصّصة ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وقد نجحت الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 في الحصول على تمويلات بقيمة تخطّت 7.8 مليار درهم إماراتي، بما يعكس إسهامها البارز في دعم وتمكين روّاد الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال in5 من مجمّعات الأعمال المتخصّصة والحلول المبتكرة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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