جمع الحدث رواد الاستثمار من القطاعين العام والخاص تحت شعار "تحويل التغيير إلى فرص: مستقبل الاستثمار والأعمال في مرحلة عدم اليقين".

حضر الفعالية ممثلين عن وزارة الاقتصاد، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، و"مؤسسة بروكينغز"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"، و "ديل" لمناقشة التغيرات الجيوسياسية والحرب التجارية والذكاء الاصطناعي وانحسار العولمة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان " تحويل التغيير إلى فرص: مستقبل الاستثمار والأعمال في مرحلة عدم اليقين"، من تنظيم "إيكونوميست إمباكت"، وبمشاركة نخبة من كبار المعنيين بالاستثمار من القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا الحدث بهدف مناقشة أبرز القوى المؤثرة في مشهد الأعمال والاستثمار العالمي خلال الفترة الراهنة.

وألقت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، الكلمة الافتتاحية، والتي تناولت فيها الاستراتيجية الاستثمارية التي تعتمدها المجموعة لاستكشاف الفرص المثمرة في القطاعات ذات مؤهلات النمو القوية. كما وصفت بوعزة مجموعة ملتيبلاي بكونها مضادة للهشاشة، على حد تعبير المفكر نسيم نيكولاس طالب، أي المؤسسة التي تزداد قوة ونمواً خلال مراحل التقلبات والاضطرابات.

وقالت سامية بوعزة: " يشهد العالم تحولات متسارعة تشمل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوساسية، ويتعامل القادة اليوم مع واقع متقلّب يتطلب قرارات استشرافية أكثر مرونة. وبالنسبة لنا في مجموعة ملتيبلاي، فقد تعاملنا مع كل مرحلة باعتبارها فرصة للنمو، وكان تركيزنا موجهاً باستمرار نحو بناء محفظة قوية قادرة على التكيّف مع المتغيرات، من خلال تعاوننا الوثيق سواء مع الشركات التابعة أو الشركاء الاستراتيجيين."

وأضافت: "انطلاقاً من أبوظبي، نعمل بثقة ووضوح، حيث يمكننا توظيف قدراتنا ضمن منظومة تدعم الرؤى الاستباقية طويلة الأمد. ومن خلال هذه الفعالية، التي نظمناها بالشراكة مع ’ذا إيكونوميست‘ وبمشاركة نخبة من المتحدثين المرموقين، نتطلع للإجابة على أسئلة محورية: ما هي التوجهات التي يجب أن نتوقعها، وكيف نعيد التفكير بأسلوب بناء المحافظ بناءً على ذلك؛ وكيف ستنعكس هذه التحولات على خطط التوسع العالمية خلال العقد المقبل. وكيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير نموذج عمل كل الشركات التابعة للمجموعة."

تضمّن جدول أعمال الفعالية سلسلة من الفعاليات والنقاشات الحيوية، بما في ذلك حوار بعنوان "الدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي: الاستراتيجيات والفرص في عصر جديد من التحديات العالمية"، مع صفاء الكوقلي، مدير البنك الدولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما تضمن الحدث جلسة نقاشية بعنوان "بين الأسواق العامة والخاصة: أين تكمن الفرص الاستثمارية القادمة"، تلتها جلسة حوارية بعنوان: "التحولات الجيوسياسية، ترامب 2.0، والمشهد الأميركي المتغيّر".

كما شمل الحدث مقابلة بعنوان "خارطة جديدة للاستثمار"، تلتها جلسة نقاشية حول "الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد: مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للابتكار والنمو"، وجلسة نقاشية ركزت على "منظومة جديدة للقطاع الاستهلاكي: التكيّف مع التغيرات السلوكية، وتحديات سلاسل الإمداد، والعقبات الاقتصادية". وتم اختتام حوارات الفعالية بجلسة نقاشية بعنوان "من الطفرة إلى التوازن: دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات والاستراتيجيات الاستثمارية العالمية".

وشهدت الفعالية مشاركة كل من وزارة الاقتصاد، والبنك الدولي، إلى جانب ممثلين من مؤسسة التمويل الدولية، و"مؤسسة بروكينغز"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"، و"ديل"، وصندوق الاستثمارات العامة، و"فيزا"، و"بريسايت ايه اي"، و"موديز"، وغيرهم من الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة.

وجاء انعقاد الحدث بعد إعلان مجموعة ملتيبلاي عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت نمواً سنوياً بنسبة 50% في الإيرادات، لتصل إلى 585 مليون درهم. وقد ركزت المجموعة في محفظتها التشغيلية الأساسية على تعزيز التكامل بين الشركات التابعة ضمن كل قطاع، بالتزامن مع تسريع التحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما أدى إلى النمو القوي والمتواصل في الإيرادات.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

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