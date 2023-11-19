مجموعة روشن تحصل على جائزتي "المطور العقاري للعام" و"المرأة الملهمة للعام" من بين 7 فئات للجوائز ترشحت لها .

حفل توزيع جوائز "كونستركشن ويك السعودية" حضره أعضاء فريق القيادة العليا في مجموعة روشن

الرياض: حصلت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على جائزتين جديدتين من جوائز "كونستركشن ويك السعودية" المرموقة، لتضيف المزيد إلى إنجازاتها في القطاع العقاري والتي حققتها في نسخة جوائز عام 2022. حضر حفل التكريم الذي أقيم في فندق فوكو الرياض، عدد من أعضاء فريق القيادة في المجموعة الذين عبروا عن سعادتهم بسماع اسم روشن عدة مرات خلال الحفل حيث حصلت المجموعة على جائزة "المرأة الملهمة للعام" للرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل غادة الرميان، والجائزة الثانية في فئة "المطور العقاري للعام" للمرة الثانية على التوالي. كما تصدراسم "روشن" في القائمة المختصرة لجائزة أفضل مشروع سكني للعام عن مشروع "سدرة" ومبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام عن مبادرة مجموعة روشن لترميم المنازل ومبادرة الصحة والسلامة للعام لإكمال 35 مليون ساعة عمل دون اصابات وجائزة مدير المشروع للعام والتي ترشح لها "سند العميري" مدير عام مساعد تنفيذ المشاريع وجائزة النجم الصاعد للعام والتي ترشح لها المدير الأول للرعايات والفعاليات الخارجية "طلال الحناكي ".

وفي معرض تعليقها على فوز روشن بجوائز "كونستركشن ويك السعودية 2023"، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة، غادة الرميان: "لقد سعدنا بالحصول على اثنتين من جوائز كونستركشن ويك المرموقة والتواجد ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل العديد من الجوائز في الفئات الأخرى، وهو ما يبرهن على جهودنا في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنوع الاقتصادي ووضع معايير جديدة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. أنا فخورة بتكريمي شخصياً بجائزة المرأة الملهمة للعام، وأود أن أعرب عن امتناني العميق لزملائي الكرام وأعضاء فريقي المخلصين الذين كان لدعمهم المتواصل دور محوري في تحقيق هذه الإنجازات. ولأننا فريق واحد، أود أن أشكر المقاولين والموردين والشركاء العاملين معنا وصندوق الاستثمارات العامة على دعمهم المتواصل والثابت للمجموعة. أن حصولنا على لقب "المطور العقاري للعام" للمرة الثانية على التوالي يثبت أن روح الفريق الواحد والتفاني في العمل هما السمات الأساسية التي تصنع النجاح الحقيقي. ونحن في مجموعة روشن، نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا المتميزة جنباً إلى جنب، لنرتقى بمعايير التميز والسلامة والابتكار إلى أعلى المستويات".

ويعد حفل توزيع جوائز "كونستركشن ويك السعودية" أهم حفل لتوزيع الجوائز في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى الاحتفاء بهذا القطاع النابض بالحياة والذي يشكل ركيزة رئيسية في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة. ويجمع الحفل في كل عام كبار الشخصيات من القطاع لتكريم المتميزين في القيادة والابتكار، وقد حصلت مجموعة روشن في نسخة عام 2022 على جائزتي "المطور العقاري للعام" و"أيقونة العقار للعام" والتي حصل عليها الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر، بالإضافة إلى جائزة "المرأة القيادية للعام" للرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة غادة الرميان.

وتتوالى إنجازات روشن في الحصول على العديد من الجوائز في فئات مختلفة، من مجموعة واسعة من الجهات المرموقة، لتكون دليلاً واضحاً على مساهمتها الفعالة في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 وتجسيد القيم الأساسية للمجموعة المتمثلة في التمكين والمسؤولية والثقة والأمان والنزاهة والفرص والاستدامة. ففي عام 2023 وحده، حصدت روشن العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جوائز "International Property Awards"و"Arabian Business KSA Excellence Awards"، و"The Big 5 Global Impact Awards" . كما تصدرت روشن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُصدرهاConstruction Week ، في وقت سابق من هذا العام. ولم يقف عدد الجوائز عند هذا الحد، فقد حصلت روشن أيضاً على العديد من الجوائز تقديراً لفريقها القيادي، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للمجموعة، "ديفيد جروفر" والرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة، "غادة الرميان".

#بيانات شركات

-انتهى-

نبذة عن مجموعة روشن:

تُعد مجموعة "روشن" المطوّر العقاري مُتعدد الأصول والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية، وهي أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

تعمل "روشن" من خلال مشاريعها السكنية المتكاملة والمؤنسنة، المُصَمَّمَة وفق معايير عالية الجودة، مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، وملبّية لتطلعات المجتمع السعودي، على تقديم تجربة عيش فريدة في المملكة، حيث تقدم عبر مجتمعاتها المُبتَكَرة والمستدامة، أسلوبًا جديدًا للحياة، مبني على مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة والُمعَزَّزَة بمرافق للمشاة، والمليئة بوسائل الراحة والمساحات الخضراء المفتوحة، والمرافق الرياضية، والمسارات المُخصصة للدراجات، بما يشجّع على تبنّي نمط حياة صحي، ويُعزّز التفاعل بين السكان، كما تدعم "روشن" جهود المملكة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية، إذ تعمل على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجتمعات سكنية على مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، حيث أطلقت المجموعة مشروع "سدرة"، أول مجتمع من مجتمعات "روشن" السكنية في شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع في عام 2021، وتمكّنت من تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” قبل سنتين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ، لتصبح بذلك أول مشروع ضخم في المملكة يُسلَّم للعملاء، وواصلت المجموعة إطلاق مشاريعها السكنية، حيث أطلقت مشروع "العروس" في مدينة جدة، على مساحة تمتد إلى 4 ملايين متر مربع، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مشروعين آخرين، وهما: مشروع "وارفة" في مدينة الرياض، والذي يمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ومشروع "الفلوة" في مدينة الأحساء على مساحة 10.8 مليون متر مربع.

وتستهدف "روشن"، بحلول عام 2030، إنشاء أكثر من 400,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 1000 مدرسة، وأكثر من 700 مسجد.

وأعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني مؤخراً عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.

وانطلاقًا من دورها بصفتها المطور العقاري مُتعدد الأصول الرائد وطنيًا، تتبنّى "روشن" نهجًا مُستدامًا في مشاريعها السكنية، المتكاملة والمؤنسنة، لتحقيق التميز المؤسسي، وبناء شراكات نوعية ذات قيمة مُضافة مع جهات عالمية المستوى، لإرساء معايير جديدة للتنمية الشاملة كما سميت مجموعة روشن “أفضل مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي” ضمن قائمة مجلة" كونستركشن ويك الشرق الأوسط" لأفضل 50 مطوراً خليجياً لعام 2023

للمزيد عن روشن home.roshn.sa