أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) عن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الرابعة في لندن - المملكة المتحدة، والتي ستُعقد في فندق "جيه دبليو ماريوت جروسفينور هاوس" بمدينة لندن خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2025. وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لنجاح القمم السابقة، وتأكيدًا لدور المجموعة الريادي في دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي على الساحة العالمية.

وتُقام القمة هذا العام تحت عنوان «‎آفاق واعدة: الاقتصاد الإسلامي في الأسواق العالمية خارج دول الأغلبية المسلمة»، حيث تسلط الضوء على التوسع المتزايد للاقتصاد الإسلامي وتأثيره المتنامي في مختلف مناطق العالم، لا سيّما في الدول غير الإسلامية. كما ستتناول جلسات القمة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها التمويل الإسلامي، والاستثمار المستدام، وريادة الأعمال، والتكامل بين القيم الأخلاقية ومبادئ الشريعة الإسلامية مع أهداف التنمية العالمية.

وستجمع القمة، على مدى يومين، نخبة من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، والأكاديميين، وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والرؤى حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام القائم على القيم. كما ستسلط القمة الضوء على أوجه التقاطع بين مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأطر الاستدامة الحديثة مثل حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات (ESG) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وبهذه المناسبة، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، قائلاً:

"نحن فخورون بمواصلة التزامنا العالمي بنشر وتعزيز قيم الاقتصاد الإسلامي. وإنّ تنظيم قمة البركة في لندن، إحدى أهم المراكز المالية العالمية، يعكس إيماننا بقدرة التمويل الإسلامي على الإسهام في تحقيق النمو المستدام والأخلاقي على مستوى العالم. ونتطلع إلى ما ستسفر عنه هذه القمة من نتائج وأفكار تسهم في رسم ملامح مستقبل واعد للاقتصاد والتمويل الإسلامي وتعزز دوره في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا وعدالة".

وتُقام القمة الرابعة للبركة برعاية عالمية من مجموعة البركة، وبشراكة استراتيجية مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية. (ICCD)

وتهدف القمة، من خلال جلساتها الحوارية وورش العمل والبحوث المتخصصة، إلى تعميق الفهم لدور الاقتصاد الإسلامي في الأسواق العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، ودعم الجيل الجديد من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين في مجال التمويل الإسلامي.

وتأتي قمة البركة امتدادًا لمسيرة بدأت عام 1981 بإطلاق ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي على يد المؤسس الراحل الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، والتي أصبحت مرجعًا فقهيًا واقتصاديًا عالميًا أسهم على مدى أربعة عقود في تطوير الفكر والممارسة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

