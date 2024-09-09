ينظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع سباق تحدي العائلة العالمي

جزيرة صير بني ياس تستضيف أول سباق كامل المسافة للترايثلون في منطقة الشرق الأوسط.

يضم سباقات السباحة لمسافة 3.8 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كم، والجري لمسافة 42.2كم.

الحدث إضافة جديدة إلى سلسلة تحدي الترايثلون العائلي الذي يقام في 27 دولة عبر 35 سباق وبمشاركة 75 ألف رياضي.

يتوقع أن يستقطب التحدي أكثر من 2,800 متسابق و1,500 زائر .

التحدي فرصة للتعرف على مقومات جزيرة بني ياس السياحية وزيادة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمنطقة.

دولة الإمارات، أبو ظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيم فعاليات الدورة الافتتاحية لترايثلون تحدي صير بني ياس، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسباقات المسافات الكاملة العالمية، وذلك مطلع العام 2025.

وينظم التحدي الذي من المقرر إقامته بشكل سنوي من قبل مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع سباق تحدي العائلة العالمي، الذي يقام في أكثر من 27 دولة ويضم 35 سباق، بمشاركة أكثر من 75 ألف رياضي.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الأولى لتحدي صير بني ياس مشاركة أكثر من 2,800 متسابق بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,500 زائر محلي ودولي، ويتضمن التحدي سباقات السباحة لمسافة 3.8 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كم، والجري لمسافة 42.2 كم، والتي ستقام على مدار 17 ساعة لمراحلها المختلفة.

كما ويصاحبه تنظيم سباق الترايثلون لنصف المسافة، والذي يبدأ بالسباحة لمسافة 1.9 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 90 كم، ثم الجري لمسافة 21.2 كم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المجتمعية والرياضية والسياحية للمشاركين والزوار على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "سعداء بالتعاون مع مجموعة أدنيك لتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي للنسخة الأولى من ترايثلون صير بنى ياس، وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار العواني إلى أن تنظيم ترايثلون صير بني ياس للمسافات الكاملة وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يعكس قدرة أبوظبي على استضافة الأحداث الرياضية الدولية واسعة النطاق، ويدعم رؤيتنا لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، بما يتماشى مع أهداف المجلس الاستراتيجية المتمثلة في تقديم تجربة عالمية المستوى لجميع المشاركين والمتابعين، وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمطاً للحياة اليومية".

بدوره قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" يندرج إطلاق هذا السباق وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لاستحداث واستقطاب الفعاليات العالمية الكبرى في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع الفعاليات المتخصصة في المنطقة".

وأضاف: "إن مجموعة أدنيك تمتلك رؤية وخطة عمل متكاملة لإنجاح التحدي ليكون السباق الرائد دولياً لاستقطاب الرياضيين والزوار من جميع أنحاء العالم، مبيناً أنه وقع الاختيار على جزيرة بني ياس نظراً للمقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة وموقعها المتميز الذي يؤهلها لاستضافة هذه الفعالية بنجاح لافت، وتقديمها للعالم بالشكل الأمثل".

وكشف الظاهري أن هذه السباقات تهدف للترويج للمقومات السياحية لجزيرة صير بني ياس وزيادة عدد الفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على المنطقة، كما ستعمل على رفع نسبة الإشغالات الفندقية والحجوزات على الجزيرة ودعم النمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية تعاون مجموعة أدنيك مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم واستضافة الترايثلون في صير بني ياس، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رياضية استثنائية تستقطب أبرز المنافسات الرياضية بمشاركة رياضيين دوليين.

ومن جانبه، قال جورت فلام الرئيس التنفيذي لسباق ترايثلون العائلة الدولي: "سيكون بمقدور الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم الاستمتاع بتجربة متكاملة في جزيرة صير بني ياس الفريدة والاستثنائية التي تشكّل مكاناً مثالياً لاستضافة عشاق ولاعبي الترايثلون، حيث سيوفر القائمين على التنظيم والاستضافة على توفير كل ما يستلزم من أجل المتنافسين وعائلاتهم وفقا لمعايير الضيافة الشرق أوسطية التي لا مثيل لها".

وأضاف: "قبل عشر سنوات نظمنا نصف ترايثلون في المنطقة، والآن نحن متحمسون للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع أول سباق للمسافات الطويلة يقام في المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع شركاءنا في مجموعة أدنيك لتنظيم الترايثلون الأكثر رواجاً في العالم."

ويشمل تحدي ترايثلون صير بني ياس الذي يستمر لعدة أيام، عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج العائلية والمجتمعية والسياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات كافة الأعمار من الزوار، بما يتضمن ركوب الخيل داخل محمية الجزيرة الطبيعية، وفعاليات الخوص والسباحة، والتجديف بالكاياك في مياه منطقة الظفرة الرائعة.

ويعد تحدي صير بني ياس للترايثلون جزءاً من سلسلة عالمية شهيرة من تحديات الترايثلون، والمعروفة بمساراتها المذهلة ووجهاتها المميزة. تقدم هذه السباقات تجارب لا تُنسى للرياضيين وعائلاتهم المرافقة. ومن المتوقع أن تجتذب النسخة القادمة عدداً قياسياً من المشاركين من خمس قارات حول العالم.

لمزيد من المعلومات والتسجيل في تحدي صير بني ياس، يرجى زيارة www.challenge-abudhabi.com

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