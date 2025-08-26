عقدت مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في غرفة عجمان اجتماعها الأول لمناقشة سير العمل وأولويات المرحلة المقبلة، وبحث فرص التعاون بين الجهات التعليمية في الإمارة، بما يعزز من دور المجموعة في دعم القطاع التعليمي والمساهمة في تطوير بيئة تعليمية مستدامة تواكب تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030.

ترأس الاجتماع في جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير رئيس مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي ـ مدير جامعة عجمان، وحضر الاجتماع محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات التعليمية في عجمان.

تناول الاجتماع أهداف مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي ودورها كمنصة لرصد التحديات واقتراح الحلول وطرح المبادرات الداعمة للبيئة التعليمية، بما يعزز مشاركة القطاع التعليمي في صياغة توجهات التنمية الشاملة، ويضمن مواءمة الجهود مع رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية

وأكد الدكتور كريم الصغير، أن القطاع التعليمي من القطاعات الحيوية الرئيسية ذات الأولوية، لما يشهده من نمو متسارع في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز جودة الحياة وتطوير مؤسسات التعليم، مشيداً بما تحتضنه إمارة عجمان من جامعات ومدارس تواكب أفضل الممارسات التعليمية، وتسهم في إعداد جيل مؤهل لدعم مسيرة التنمية.

من جانبه قال محمد الجناحي، "القطاع التعليمي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الشاملة وجودة الحياة، وتشكيل مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي يندرج ضمن جهود الغرفة لتمكين واستدامة القطاع التعليمي ومنشآته وتنمية استثماراته، وتعزيز دوره في تطوير الخدمات، ودعم بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الإمارة ومبادئ تصفير البيروقراطية الحكومية".

وأفادت جميلة كاجور النعيمي، أن مجموعات الأعمال لقطاعات "الصحة، والتعليم، والصناعة" في غرفة عجمان، توفر منصة مستدامة لتعزيز التواصل والتكامل بين الغرفة وأعضائها من المنشآت، للمشاركة في دعم بيئة الأعمال وتطوير وتنمية هذه القطاعات التي تمثل ركائز رئيسية لاقتصاد عجمان.

هذا، وأوصى الحضور بضرورة تنظيم الاجتماعات بشكل دوري، بما يضمن متابعة سير العمل وتوحيد الجهود وتعزيز مخرجات مجموعات العمل بما يخدم أهداف القطاع التعليمي، مشيدين بدور غرفة عجمان في دعم البيئة التعليمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-انتهى-

#بياناتشركات