شارك مجلس شباب دبي الرقمية في خلوة الشباب المصاحبة لفعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، والتي أقيمت في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي.

تُعد القمة حدثاً عالمياً يجمع قادة المدن وصنّاع القرار والمفكرين والخبراء الدوليين لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل المدن المستدامة والتنمية الاقتصادية والتحديات الحضرية المعاصرة، بمشاركة نخبة من القادة من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش القمة، عُقدت الخلوة الشبابية برعاية المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومدينة إكسبو دبي، بمشاركة 120 شاباً وشابة من أكثر من 40 مدينة حول العالم، لمناقشة رؤى ومبادرات الشباب في التنمية الحضرية، والابتكار، والاستدامة، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

وشارك مجلس شباب دبي الرقمية ضمن محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش مجموعة من الموضوعات الداعمة لرؤية دبي الرقمية في تسريع التحول الرقمي للمدن بطريقة آمنة وسيادية يقودها الابتكار الشبابي. وشملت المحاور اعتماد نماذج شاملة للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، وبناء بنية رقمية آمنة وذات سيادة تحمي البيانات وتدعم الابتكار، إضافةً إلى استكشاف دور الروبوتات والأنظمة الذاتية في تطوير الخدمات الحضرية وتمكين الشباب من قيادة إنجازات مستقبلية مبتكرة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي ومتطلبات الحوكمة الأخلاقية وضمان العدالة في الوصول إلى التقنيات المتقدمة.



وأشاد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية بهذه الخلوة والموضوعات المطروحة فيها وقال: "الشباب هم طاقة دبي المتجددة، وعقلها المبدع، وروحها الطموحة التي لا تعرف المستحيل، ومن خلال نقاشات كالتي تجري في هذه الخلوة، تتعزز لديهم ملكة الانفتاح على التجارب العالمية وتبادل الخبرات بما يخدم الجميع. في دبي لا ننظر إلى تمكين الشباب كشعار يردد في المناسبات، بل هو نهج راسخ في مسيرة دبي وسيرة حية لقيادتنا الرشيدة عبر كل المراحل التي مرت بها مسيرتنا الوطنية. نؤمن في دبي الرقمية بأن الابتكار الحقيقي يولد من بيئة تحتضن الشباب وتمنحهم الثقة والمساحة للتجربة والإبداع. فهؤلاء الشباب قادرون على صنع الفرص عندما يجدون الدعم والتمكين، وهم لا يواكبون التغيير فحسب، بل يقودونه بفكرهم المتجدد وطاقاتهم الخلاقة. لذا فإن مشاركتهم في مثل هذه المنتديات الدولية تعكس الوجه الإنساني والمعرفي لدبي، المدينة التي جعلت من الابتكار أسلوب حياة، ومن تمكين الأجيال الشابة جسراً نحو المستقبل."

وأكدت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي ومجلس شباب دبي الرقمية، أهمية المشاركة في هذه الخلوة، بقولها: "تشكل خلوة الشباب منصة فريدة للتواصل مع شباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات ومناقشة أفكار مبتكرة تسهم في صياغة حلول عملية تدعم متخذي القرار. وتأتي مشاركتنا انطلاقاً من إيماننا بدور الشباب كمحرك رئيسي لمسيرة التطوير والتحول الرقمي. ونحن في دبي الرقمية نواصل جهودنا لتطوير حلول تقنية متقدمة، وترسيخ بيئة رقمية متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة تقدم خدمات سهلة وآمنة تعكس رؤيتها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً."

وتؤكد هذه المشاركة التزام دبي الرقمية بتمكين شبابها وتفعيل دورهم في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل المدن الذكية.