المعرض المتميز شهد عقد مجموعة من الاتفاقيات والجلسات الهادفة لتعزيز نمو قطاع السياحة والسفر في المنطقة

اختتم جناح مجلس السياحة في جامايكا بالتعاون مع شركائه المرموقين بمن فيهم شركات إدارة الوجهات وشركات تقديم خدمات الكونسيرج الفاخرة وأصحاب الفنادق، مشاركته الأولى في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي أُقيم في دبي من 9 حتى 12 مايو 2022.

وتولّى قيادة الفعالية، التي استمرت لمدة أربعة أيام، سعادة إدموند بارتلت، وزير السياحة في جامايكا، إلى جانب كل من دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا، ومجموعةٌ من ممثلي القطاع في جامايكا وشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف الترويج السياحي والاستثماري لجمايكا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في الفعالية عددٌ من أبرز شركاء المجلس والجهات المعنية في قطاع السياحة في جامايكا مثل شركة دكتور بيرد للخدمات وتروبيكال تورز وجامروك تورز وفندق جيجام.

واستقبل كلٌ من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الوفد الجامايكي ضمن منتدى السفر العالمي الذي شهد إقبالاً من أكثر من 20 ألف زائر تقريباً. وناقشت الأطراف المجتمعة سبل تعزيز السياحة الوافدة من خلال تحسين التواصل مع الإمارات وتفعيل رحلات الطيران من دولة الإمارات إلى جامايكا من خلال الرحلات المشتركة بالرمز، بالإضافة إلى استكشاف منصات تساهم في دعم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المرتبطة بقطاع السفر. وتضمنت الفعالية عقد اجتماعات مع مجموعة إعمار للضيافة والإمارات للعطلات وغيرها من المنشآت التي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع السياحة والسفر.

وشارك سعادة إدموند بارتلت في الجلسة الوزارية الخاصة بالمؤتمر الدولي للسياحة والاستثماري الذي أقيم بالشراكة مع سوق السفر العربي ضمن فعالية جلوبال ستيج، وناقش خلالها العوامل الرئيسية للاستثمارات في قطاع السفر والسياحة مع مجموعةٍ من وزراء السياحة الآخرين. وسلّط مجلس السياحة في جامايكا الضوء على الفعاليات الرئيسية التي ستُقام في جامايكا مثل المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي سيُعقد بين 13 و17 يونيو 2022 في مركز مؤتمرات مونتيغو باي. ومن المتوقع أن تستقبل جامايكا خلال الفعالية أكثر من 1000 زائر بمن فيهم خبراء المناطق الحرة وصانعي السياسات العالمية والمنظمات متعددة الأطراف إلى جانب ممثلين عن قطاع الأعمال. ويسعى المؤتمر لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى بهدف إنشاءٍ بيئة تجارية عالمية أكثر تكاملاً خلال المؤتمر وتعزيز قطاعات الأعمال.

وتشكّل مشاركة مجلس السياحة في جامايكا في معرض سوق السفر العربي جزءاً من استراتيجية وزارة السياحة لتعزيز حملة الاستثمار المباشر والأجنبي، وريادة تعافي قطاع السياحة، والتوعية بمكانة الدولة كوجهة سياحية. وتأتي مشاركة وزارة السياحة في الفعالية بعد سلسلة من البعثات التجارية المختصة بالسفر والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بدأت في أكتوبر 2021 مع مشاركة جامايكا في إكسبو 2020 دبي. واستقبل جناح جامايكا الوطني أكثر من 300 ألف زائر خلال الأشهر الستة للحدث العالمي، بنسبة تزيد عن الهدف المحدد سابقاً باستقطاب 1% من مجمل زواره.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة إدموند بارتلت، وزير السياحة في جامايكا: "يسرّنا العمل على تعزيز مكانة جامايكا كوجهةٍ مميزةٍ للاستثمار والسياحة للمستثمرين والمسافرين في الشرق الأوسط من خلال مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي وسوق السفر العربي. وشهدنا اهتماماً ملحوظاً من هيئاتٍ حكوميةٍ رفيعة المستوى، ومجموعات تجارية، ومؤسساتٍ خاصة بإقبالٍ كبير على بيئة الاستثمار في جامايكا. وتمكّنا من عقد عددٍ من الاتفاقيات المهمة مع أبرز الشركاء في قطاع السفر، ونتطلع لإقامة علاقات أقوى بين جامايكا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ومن جانبه، قال دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا: "شهدت مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي اجتماعاتٍ مثمرة شملت مختلف جوانب قطاع السفر، مع انضمام شركاء جدد، والتخطيط لاتفاقياتٍ جديدة، فضلاً عن استعراض سلسلةٍ من الشراكات المحتملة في مجالاتٍ متنوعة. ونحن على ثقةٍ أنّ منطقة الشرق الأوسط تحمل لجامايكا الكثير من الفرص، والتي نسعى لاستكشافها جميعاً".

وبدوره قال جون بيكر، المؤسس والمالك المشارك لفندق جيجام، أحد أبرز الفنادق الفاخرة في بورتلاند، جامايكا: "هذه زيارتي الأولى لدولة الإمارات، وأنا فخورٌ بالاهتمام الذي شهدناه خلال معرض سوق السفر العربي. وأعتقد أنّه كان من المهم أن نحقق مثل هذا الحضور الملحوظ في المعرض، حيث حظينا بتفاعل مذهل مع جناحنا".

وقالت روكسان سميث، لدى تروبيكال تورز، شركة عائلية لإدارة الوجهات تتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة: "يسرّنا المشاركة في الخطوة الأولى من انطلاق جامايكا إلى سوقٍ جديدٍ واستقطاب الزوّار من الشرق الأوسط، ومنه إلى آسيا وأفريقيا".

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حول مجلس السياحة في جامايكا

تأسس مجلس السياحة في جامايكا عام 1995، ويُعد وكالة السياحة الوطنية في جامايكا ويقع في العاصمة كينجستون، وتنتشر مكاتبه في خليج مونتيجو وميامي وتورنتو ولندن، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في برلين وبرشلونة وروما وأمستردام ومومباي وطوكيو وباريس.

وحصل مجلس السياحة في جامايكا عام 2020 على جائزة أفضل مجلس سياحة في منطقة الكاريبي من جوائز السفر العالمية للعام الثالث عشر على التوالي، وحصدت جامايكا جائزة أفضل وجهة سياحية في منطقة الكاريبي للعام الخامس عشر على التوالي، بالإضافة إلى جائزتي أفضل وجهة سبا وأفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في منطقة الكاريبي. كما حققت جامايكا جوائز أفضل وجهة عالمية لحفلات الزفاف وأفضل وجهة عالمية للرحلات البحرية وأفضل وجهة عائلية عالمية من جوائز السفر العالمية، بالإضافة إلى ثلاث جوائز ذهبية كأفضل وجهة للمأكولات في منطقة الكاريبي وجزر الباهاما، وأفضل مجلس سياحي وأفضل مجلس سياحي في منطقة الكاريبي وجزر الباهاما من جوائز ترافي 2020. وحصدت جامايكا جائزة أفضل وجهة للسياحة المستدامة لعام 2020 من قبل رابطة كتاب السفر والسياحة في الدول المطلة على المحيط الهادي، وصنّف موقع تريب أدفايزر جامايكا كأفضل وجهة سياحية في منطقة الكاريبي وفي المرتبة 14 على قائمة أفضل وجهات السياحة العالمية لعام 2019. وتحتضن جامايكا مجموعة من أفضل خيارات الإقامة والخدمات ووجهات الجذب السياحية التي تحظى بمكانة رائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات حول أجندة الفعاليات المميزة وخيارات الإقامة ووجهات الجذب السياحية في جامايكا، يرجى زيارة موقع مجلس السياحة في جاما http://www.visitjamaica.com/ أو الاتصال على الرقم 442072259090+. كما يمكنكم متابعة مجلس السياحة في جامايكا على فيسبوك وإنستاجرام وبينترست ويوتيوب، والاطلاع على مدونة المجلس عبر الرابط www.islandbuzzjamaica.com.