الرياض، المملكة العربية السعودية - 20 أغسطس، 2025: تفخر جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) أن تعلن عن انعقاد اجتماع "مجلس القيادة السعودي" السنوي في 8 أكتوبر 2025، في الرياض. وتحت شعار "تعزيز التقدم: الاتصالات على مفترق طرق الابتكار والأثر والتأثير"، ستشهد الفعالية مشاركة نخبة من خبراء العلاقات العامة والاتصالات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

سيتضمن المجلس كلمات رئيسية رفيعة المستوى وحلقات نقاش حيوية تستكشف مشهد قطاع الاتصال سريع التطور، والذي يتشكل حاليًا من خلال التقارب القوي بين الابتكار والأثر والتأثير، مما يعيد تعريف صناعة الاتصال ليس فقط كوسيلة لتسهيل التواصل، بل كعامل تمكين أساسي لعالم أكثر ذكاءً وتفاعلًا وترابطًا.

وقالت كيت ميدتون رئيسة مجلس إدارة الجمعية: "يتطور قطاع الاتصال في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة. ونشهد بروز مواهب متميزة لتلبية طموحات استثنائية. ولكن مع هذا الوعد، تأتي مسؤولية البناء بعزم وإحداث تأثير، للارتقاء بدور الاتصال من مجرد تقديم دعم تكتيكي ليصبح محركًا استراتيجيًا."

وأضافت: "يكتسب المجلس أهميته لأنه يتيح لنا مساحة للتأمل والتفكير معًا في توجهاتنا، ليس فقط كجهات اتصال، بل كمساهمين في مستقبل المملكة. ومع ارتفاع سقف التوقعات وازدياد التحديات، ستُشكل الحوارات التي نجريها هنا مسار نمو صناعتنا وريادتها وترك إرثٍ يُخلّدها".

ومن بين المتحدثين المؤكدين، ربيع الأمين، مؤسس شركة ألف انترناشونال ورئيس مجلس التنفيذيين اللبناني، الذي سيلقي كلمة رئيسية حول "الاتصال في عصر التحول". ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين:

منذر طيب، الزميل في جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) وعضو مجلس الإدارة التنفيذي؛ ورئيس لجنة مجلس القيادة السعودي؛ والمدير العام لشركة "الاتصال المؤثر".

لوما جابر، المدير العام لمجموعة حوار.

هبة فطاني، عضو مجلس الاستراتيجية في جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة)؛ والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

هتان الغلاييني، عضو مجلس الاستراتيجية في جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة)؛ والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

ستركز المناقشات على مستقبل صناعة الاتصال، للتأكيد على أنها ليست رحلةً خطية، بل تفاعلٌ متشابكٌ بين التقدم التكنولوجي والأثر الاجتماعي والتأثير الهادف. وسيُسلّط المتحدثون الضوء على أن التقدم الحقيقي يتوقف على تبني المؤسسات للتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، مع التعامل بشكل مسؤول مع آثارها الاجتماعية والأخلاقية والبيئية. فالاتصال لم يعد مجرد أداةٍ مساعدة، بل أصبح الجهاز العصبي المركزي لعالمنا الحديث، حيث يُشكّل مساره مستقبل المجتمع بشكلٍ كبير.

ستُسلّط جلسة مُخصّصة الضوء على نهج المملكة العربية السعودية لتمكين الشباب في مجال الاتصال، بما يتماشى مع رؤية 2030. وسوف تستكشف النقاشات كيف تُعزّز المملكة بناء بيئةً نابضةً بالحياة للاستثمار الوطني والدولي، وكيف تُرسّخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال الابتكار، مدفوعةً بجيلٍ مُتمكّن وجاهزٍ للمستقبل.

وستقدم مجموعة "كارما" الرائدة في الرصد الإعلامي وتحليل البيانات، نتائج تقريرها حول سمعة المملكة لعام 2025، بعنوان "كيف تتطور السمعة العالمية للمملكة العربية السعودية في عصر رؤية 2030"، والذي يقدمه مازن النحوي، زميل جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) وعضو مجلس الإدارة التنفيذي؛ والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كارما.

ويفخر المجلس هذا العام بدعم كل من:

الشريك البلاتيني: ألف انترناشونال

الشريك الذهبي في مجال الرؤى: كارما

الشريك الذهبي: مجموعة حوار

الشركاء الداعمون: جمار للعلاقات العامة والاتصال، ومجموعة A2Z الإعلامية

وستختتم الفعالية بتوزيع جوائز زمالة (مبرة)، والتي تعد أعلى مستوى من العضوية يمنحه مجلس الجمعية لأصحاب المساهمات الاستثنائية في صناعة العلاقات العامة والاتصال في الشرق الأوسط.

نبذة عن جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة):

جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) هي الهيئة الرائدة في صناعة العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط، وتضم أكثر من 1300 عضو حاليًا. وتعمل الجمعية، التي تأسست عام 2001، على تحفيز النمو، ووضع معايير التميز، وتعزيز مجتمع قوي ومتماسك من محترفي العلاقات العامة.

لمزيد من المعلومات: www.mepra.org

