في إطار حرصها على تعزيز حضورها في السوق العقاري السعودي

م. عمرو سليمان: نلتزم بتعزيز وجودنا في السوق السعودي عبر مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية

م. وائل عز: نشارك برؤية طموحة تستهدف بناء مجتمعات ذكية ومستدامة تُجسّد قيم الابتكار والرفاهية في السوق السعودي، وذلك من خلال طرح وحدات سكنية بتصميمات عصرية ضمن مشروع وَن ماونتن ڤيو .

الرياض: أعلنت شركة ماونتن ڤيو السعودية الرائدة في التطوير العقاري في المملكة، عن مشاركتها في فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي يُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي المعارض والمؤتمرات (ملهم).

وتأتي هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي، في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في السوق العقاري السعودي، واستعراض مشاريعها المتميزة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى دعم التطوير العمراني، وتحسين جودة الحياة في المملكة.

تعكس مشاركة ماونتن ڤيو السعودية في معرض "سيتي سكيب العالمي"، التزام الشركة بالمساهمة في النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارات في المملكة، حيث تشير التوقعات إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع قد تصل إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يبرز الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام المطورين الإقليميين والدوليين.

وتسعى الشركة من خلال حضورها في المعرض إلى تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير قطاع الإسكان بالمملكة، مستفيدة من سجلها الحافل بالنجاحات والثقة التي اكتسبتها من عملائها في مصر وخارجها، بما يتماشى مع رؤية مصر والمملكة 2030.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو: "نعتبر مشاركتنا هذا العام في سيتي سكيب العالمي، بمثابة محطة رئيسية في مسيرة توسعنا الإقليمي، ونسعى من خلالها لتعزيز وجودنا في السوق السعودي عبر مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية".

وأضاف: "نستعرض خلال المعرض مجموعة من أحدث مشروعاتنا في السوق المصري، في خطوة تؤكد التزامنا بزيادة تصدير العقار المصري للأسواق الإقليمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير العقاري المستدام والمبتكر".

وأوضح: "أطلقت الشركة العام الماضي مشروع وَن ماونتن ڤيو الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وستعلن قريبًا عن مشروعها الثاني في الرياض بالشراكة مع NHC، لتعكس استمرارها في تقديم مشاريع نوعية، تواكب تطلعات السوق المحلي والإقليمي".

كانت مشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب بالرياض العام الماضي نقطة انطلاق فعلية لدخولها السوق السعودي، حيث شهدت دورة العام الماضي إطلاق الشركة لمشروع "وَن ماونتن ڤيو" الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الزوار والمستثمرين. وقد ساهم هذا النجاح في ترسيخ مكانة ماونتن ڤيو كأبرز مطور عقاري مصري يتوسع في أسواق الخليج، مستفيدًا من خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في السوق المصري.

وقال المهندس وائل عز الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: “يمثل سيتي سكيب العالمي منصة عالمية رائدة تجمع مطوري القطاع العقاري وصناع القرار تحت سقف واحد، ويُعد بوابة رئيسية للتواصل مع شركائنا الاستراتيجيين في المملكة والمنطقة".

وأضاف: "هذا العام نشارك برؤية طموحة تهدف إلى بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، تعكس قيم الابتكار والرفاهية في السوق السعودي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من مكانة ماونتن ڤيو كأحد أبرز المطورين الإقليميين، الذين يسهمون في تشكيل مستقبل المشهد العقاري في المنطقة".

الجدير بالذكر أن مشاركة ماونتن ڤيو السعودية في سيتي سكيب العالمي، تأتي في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها الشركة، استثمارًا لمشاركتها الناجحة في نسخة العام الماضي من المعرض، حيث استقبل جناحها أكثر من 6000 زائر، واجتذب أكثر من 2700 عميل محتمل أبدوا اهتمامًا واضحًا بمشروعات الشركة.

وخلال تلك النسخة أيضًا، أطلقت الشركة مشروع " وَن ماونتن ڤيو "، أولى مشروعاتها في السوق السعودي.

ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي أكبر حدث عقاري في العالم والبوابة الرئيسية لسوق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، وينطلق المعرض في نسخته لهذا العام، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية". ويُنظم المعرض تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان، ويتوافق المعرض مع توجهات رؤية المملكة 2030. ويستقطب أكثر من 170 ألف زائر، وتشارك فيه أكثر من 450 جهة عارضة من كبرى الشركات العقارية والمطورين، ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

