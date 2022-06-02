دبي ، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت مايكروسوفت بنجاح أعمال مؤتمر المطورين السنوي (Microsoft Build) الذي يجمع صنّاع القرار والمطورين من مختلف أنحاء العالم بهدف استكشاف أحدث الابتكارات في مجال البرمجيات وتطوير التطبيقات. وركّز المؤتمر على خمسة موضوعات صُممت لدعم جهود مطوّري التجارب الرقمية لابتكار الجيل التالي من التطبيقات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نجيب أوزيوجال رئيس مجموعة أعمال منصة أزور (Azure) السحابية لدى مايكروسوفت الإمارات: "يعمل المطوّرون باستمرار على ابتكار أدوات وحلول تحمل أثراً إيجابياً كبيراً وتسهم في تغيير أنماط الحياة والعمل في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء الفرص غير المسبوقة المتوافرة في وقتنا الحالي، من الواجب على المطورين والمبتكرين استكشاف الحلول الممكنة والتي تلبي احتياجات العالم من حولنا. وأود التنويه بأن مايكروسوفت تواصل منذ تأسيسها قبل 47 عاماً، التزامها الراسخ بدعم فرق التطوير، ويمثّل مؤتمر المطورين انعكاساً واضحاً لهذا الالتزام".

وقدّم المؤتمر استعراضاً تفصيلياً حول الآليات التي تتيح لفرق التطوير "تسريع الابتكار وتحقيق المرونة بالاعتماد على منصات البيانات الموثوقة والمتكاملة التي توفر قدرات هجينة ومتعددة السحابات". وأعلنت مايكروسوفت كجزء من هذا الموضوع إطلاق منصة البيانات الذكية (Intelligent Data Platform)، وهي حلّ سحابي يساعد المؤسسات على دمج بياناتها وإدارتها، وبالتالي يمكّنها من تخصيص وقت أكبر لتوفير القيمة. كما تدمج المنصة حلول قواعد البيانات والتحليلات وحوكمة البيانات الخاصة بمايكروسوفت لتساعد المطورين على إنشاء التطبيقات بسهولة.

علاوة على ذلك، تتيح منصة البيانات الذكية من مايكروسوفت للفرق ربط بياناتها بالسحابة باستخدام خادم SQL Server 2022، الذي دخل مرحلة الاختبار ويُعتبر أكثر إصدارات مايكروسوفت توافقاً مع منصة أزور (Azure)، الأمر الذي يضمن مستويات عالية من الأداء والأمن والتوافر والمرونة والتحليلات السحابية بالاعتماد على حلي ((Azure Synapse Link for SQL وAzure SQL) (Managed Instance. كما تتضمن قاعدة بيانات (Azure SQL Database) سجلاً عاماً يدعم تطوير الحلول القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين. وأطلقت مايكروسوفت أيضاً حل ( (Datamart in Power BI ضمن مرحلة الاختبار، والذي يوفّر خدمات ذاتية ومبسّطة لتحليل البيانات الواردة من مصادر مختلفة.

كما ركّز مؤتمر المطورين على موضوع "الابتكارات باستخدام تطبيقات التعاون ومنصات التطوير المبسطة"، الذي سلط الضوء على كيفية تحقيق التعاون والنجاح في بيئات العمل الهجينة بين أخصائيي البرمجيات وزملائهم من غير المختصين. وتناولت الجلسات طرق تطوير التطبيقات والروبوتات وبرمجيات العمل باستخدام حزم تطوير موحدة ومتكاملة تدمج البرمجيات المبسّطة والمتقدمة بسلاسة مع منصة (Power Platform). وشمل الموضوع الإعلان عن إطلاق مرحلة الاختبار لأداة ( App Compliance Automation Tool) ضمن حزمة Microsoft 365. والتي تختص بالتطبيقات التي تم تطويرها على منصة أزور (Azure)، وتساعد المطورين على تسريع تحقيق تطبيقاتهم لشروط الامتثال.

كما أطلقت مايكروسوفت حل ((Power Pages في مرحلة الاختبار، والذي يدمج قدرات وتجارب التطوير المبسطة ليمكّن جميع المستخدمين من إنشاء مواقع إلكترونية حديثة وآمنة تعتمد على البيانات وتدعم أهداف الأعمال، بالإضافة إلى ميزة Express Design)) الجديدة التي أُضيفت إلى أداة (Power Apps)، والتي تتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات من خلال الصور ومستندات Figma، أو باستخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل مباشر.

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