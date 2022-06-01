مسقط: تقديرا لالتزامها بتعزيز تجربة العملاء من خلال توظيف خدماتها المبتكرة، حصدت الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، جائزة "أفضل مؤسسة مالية غير مصرفية" في حفل توزيع جوائز عُمان للصيرفة والمالية، الذي أقيم على هامش النسخة السابعة لمؤتمر العصر الجديد للصيرفة في قصر البستان فندق الريتز- كارلتون، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022. وقد تسلم الجائزة نيابة عن الشركة الفاضل هلال العبري، رئيس الفروع في الوطنية للتمويل.

يأتي تتويج الوطنية للتمويل بهذه الجائزة نتيجة استطلاع حول أفضل المؤسسات المصرفية وأفضل مؤسسات مالية غير مصرفية في السلطنة، حيث تُعد هذه الفعالية منصة تحظى بسمعة واسعة في القطاع، ومن الجوائز الرائدة لاتباعها معايير تقييم صارمة تتضمن تحليل شامل حول مختلف العوامل التي تؤثر على أداء المؤسسات المترشحة، وبموجب ذلك يتم اختيار الشركة الفائزة وفق المستوى الأعلى في الأداء.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل هلال العبري: "تعكس هذه الجائزة جهودنا الحثيثة نحو التطوير المستمر وسعينا من أجل تقديم حلول مبتكرة قادرة على تلبية متطلبات عملائنا وتتجاوز توقعاتهم، إلى جانب دورنا الرائد في تعزيز أداء قطاع التمويل. وكجزء من استراتيجيتنا الطموحة، نهتم في الوطنية للتمويل بتوفير حلول تمويلية سهلة وسريعة وآمنة لعملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن قدرتنا على تحقيق مسار ثابت للنمو وتتويجنا بجوائز مرموقة مثل "أفضل مؤسسة مالية غير مصرفية" في السلطنة، مؤشر على نجاح سياستنا الحكيمة، كما أنها دافع لنا نحو الاستمرار والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لمواصلة التميز".

شارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية وقطاعات التمويل والاستثمار والتأمين. وباعتباره أحد الفعاليات الهامة في قطاع الأعمال، فقد شهد الحدث حضور أكثر من 150 من رواد الصناعة والمهتمين.

وانطلاقا من سعيها الدؤوب لتعزيز دورها الفاعل في قيادة التغيير الايجابي في القطاع لتحقيق نمو أكبر والتزامها بتقديم أنشطة وبرامج ومشاريع مبتكرة في سوق العمل، تسعى الوطنية للتمويل إلى توفير حلول تمويلية آمنة وذات كفاءة عالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على حد سواء. كما تسعى الشركة إلى تشجيع الأفراد على ريادة الأعمال ومن خلال جهودها المتفانية، تواصل الوطنية للتمويل مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للسلطنة.

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