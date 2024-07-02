في إطار المسؤولية المجتمعية..

القاهرة: في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، أعلنت "كايرو ثري ايه للدواجن"-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري ايه- توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، للتعاون في البحث العلمي بمجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، وتدريب طلاب الكلية لتأهليهم لسوق العمل، وذلك تحت إشراف استاذ دكتور / محمد حمود، مدير عام النشاط الداجني لشركة كايرو ثرى ايه للدواجن.كما يأتي ذلك في إطار جهود "كايرو ثري ايه و كليه الزراعه جامعه القاهره لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم والتنمية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أول دفعة من طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة بعد التدريب بالمدينة الداجنة لشركة كايرو ثري ايه للدواجن بالواحات-وهي أكبر مدينة للدواجن في مصر- والمجزر الآلي لدجاج شهد، وأقيم الحفل بحضور استاذ دكتور / محمد حمود "مدير عام النشاط الداجني لشركة كايرو ثرى ايه للدواجن " والأستاذ الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن المناوي، أستاذ رعاية الدواجن بالكلية، والسيد/ أحمد ماهر، مدير الموارد البشرية لشركتي كايرو ثري ايه للدواجن، والأهرام للدواجن.

وبموجب البروتوكول، تتيح شركة كايرو ثري ايه، الفرصة لطلاب كلية زراعة جامعة القاهرة، للتدريب بغرض التوظيف في مختلف المواقع الإنتاجية بالشركة لاكتساب الخبرات العملية مما يؤهلهم لسوق العمل، واختيار أفضل المرشحين للانضمام للشركة بناءً على أدائهم خلال فترة التدريب، وبدأ تفعيل هذا التعاون بتدريب أول دفعة من طلبة كلية الزراعة ضمت 15 طالبة تم تدريبهن بالمجزر الآلي لدواجن "شهد" و13 طالبًا تدربوا في المدينة الداجنة بالواحات، لمدة 3 شهور.

قال السيد/ إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن :"يمثل البروتوكول مع كلية الزراعة جامعة القاهرة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي مما يسهم في دعم تطور صناعة الدواجن في مصر سواء من خلال توفير التدريب العملي للطلاب داخل مواقع الشركة المختلفة مما يؤهلهم لسوق العمل بكفاءة عالية، أو من خلال التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية في صناعة الدواجن مما ينعكس على تحسين الإنتاجية، إضافة إلى التعاون في تنفيذ بحوث ميدانية ومعملية مشتركة لدعم استراتيجية التنمية المستدامة".

كما ستتولى شركة كايرو ثري ايه توفير الخامات ومتطلبات البحوث العلمية والتعليمية لأعضاء هيئة التدريب وطلاب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس، ويشمل البروتوكول تنفيذ بحوث ميدانية ومعملية، وإقامة دورات وورش عمل تدريبية وتثقيفية وتعليمة مشتركة، وتطوير وإنشاء مزارع نموذجية للدواجن وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الداجني والخدمات البحثية والحقلية.

الجدير بالذكر أن شركة كايرو ثري ايه، تولي أهمية لدعم تطور صناعة الدواجن في مصر من خلال إطلاق ودعم مبادرات تحسين قدرات صغار المزارعين والطلاب في مصر، أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي "كايرو ثري ايه سكول"-والذي يعد الأول من نوعه في مصر- ويستهدف تأهيل مربي دواجن التسمين والجدود والأمهات على جميع الجوانب التقنية لإدارة المزارع ورفع كفاءتها عن طريق توفير معرفة علمية وعملية للمزارعين والعمال، والتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، بهدف دعم التجارب البحثية للكلية لتطوير صناعة الإنتاج الداجني في مصر، وتأهيل طلابها لسوق العمل.

نبذة عن الشركة:

تعد مجموعة كايرو ثري ايه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري ايه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري ايه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

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