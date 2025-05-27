محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: "الإمارات تواصل ريادتها في تعزيز الاستقرار السكني والتخطيط الحضري المستدام"

جمعت القمة قادة من القطاع العام ومطوري القطاع العقاري وخبراء البنية التحتية من مختلف أنحاء العالم

ركّز اليوم الأول على الذكاء الصناعي في المدن الذكية، والبنية التحتية، واستشراف مستقبل العقارات

أبوظبي: انطلقت فعاليات اليوم الأول من النسخة الأولى لقمة فوربس الشرق الأوسط "بناء المستقبل" في بيركلي – أبوظبي، والتي تُعقد على مدار يومين بشراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية (ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة "وان" للتطوير العقاري.

شهدت القمة حضورًا رفيع المستوى لعدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رواد التكنولوجيا والمبتكرين في مجالات التصميم الحضري والبنية التحتية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ضمن منصة تهدف إلى استكشاف مستقبل المدن الذكية وتكامل الحلول الحضرية المستدامة، واستشراف الفرص الاستثمارية والتنموية في القطاع العقاري بالمنطقة.

حضر افتتاح القمة معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى جانب سعادة المهندس ميسرة عيد، المدير العام لمركز مشاريع البنية التحتية في أبوظبي، والسيد علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "وان" للتطوير العقاري.

كما شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة، من بينهم أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة PRYPCO، والعضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، وكذلك الشريكة المـؤسسة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية. كما حضر كل من حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، ورضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية.

تضمّن برنامج اليوم الأول كلمات رئيسية وجلسات حوارية تفاعلية تناولت مستقبل المدن الذكية وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وكيفية دمجها مع عناصر الفخامة، والضيافة، والترفيه. وشملت النقاشات التصميم الداخلي، والمساحات متعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الخضراء، إلى جانب أسس التخطيط الحضري الذكي، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية والعمارة المستدامة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الصناعي. وتطرقت النقاشات إلى أهمية السياسات العامة، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة التنمية من خلال التعاون المؤسسي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة في إعادة تشكيل نماذج الحياة الحضرية عبر تبنّي البنية الرقمية الذكية والتخطيط القائم على البيانات.

من جهته أعرب سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن فخره بالمشاركة في قمة "بناء المستقبل"، مؤكداً أن القمة تمثل منصة حيوية لتلاقي الرؤى والأفكار من مختلف القطاعات، واستشراف ملامح مستقبل عمراني مستدام.

وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية للقمة: "يشرفني أن أرحب بكم في هذا الحدث النوعي، الذي يتزامن مع إعلان عام 2025 عامًا للمجتمع في دولة الإمارات، في إطار رؤية وطنية تستند إلى ترسيخ التلاحم المجتمعي، وجعل الأسرة محورًا رئيسيًا في معادلة الاستقرار والنمو". موضحاً أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، يعمل على توفير بيئة سكنية داعمة تعزز جودة الحياة وتتماشى مع تطلعات المجتمع، وأن التخطيط الحضري الذكي والمتكامل يمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة، مشيداً برؤية نحن الإمارات 2031 ومبادراتها الداعمة لأهداف التنمية العالمية.

ومن جهته، أكد علي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "وان للتطوير" في كلمته الافتتاحية، على أن "المستقبل لا يبدأ ببناء الهياكل العمرانية فقط، بل بالرحلة والتجربة الإنسانية". واعتبر أن الإمارات تمثل إحدى أكثر البيئات تطورًا ومرونة لنمو القطاع الخاص، لا سيما في مجال التنمية الحضرية. وأضاف: "نسأل أنفسنا: ما الذي يطمح إليه الناس حقًا؟ ما الذي يربطهم في عالم سريع التغير؟ وكيف يتحول المكان من مجرد مسكن إلى موطن حقيقي ينتمي إليه الفرد"، مشيرًا إلى أن هذه التساؤلات تُشكّل الركيزة الأساسية لفلسفتهم ونهجهم في التصميم.

كما أعلن الجبيلي عن إطلاق "فنادق دو"، وهو مفهوم ضيافة مبتكر مدعوم بالذكاء الصناعي، تم تطويره بالشراكة مع النجم العالمي عمرو دياب. ومن المقرر تدشين المشروع في دبي في 28 مايو 2025، حيث يجمع بين الموسيقى والذكاء الصناعي والرفاهية، ليقدّم تجربة ضيافة ذات بُعد جديد. وفي تسليطه الضوء على أهمية التكنولوجيا، شددالجبيلي على أن: "دمج الذكاء الصناعي في التنمية الحضرية لم يعد خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل ضرورة حتمية".

وفي كلمتها الترحيبية قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: " نجتمع اليوم لنتناول أحد أكثر الموضوعات تأثيرًا في حاضرنا ومستقبلنا: كيف نبني مدنًا أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامة. في عالم تتسارع فيه التحولات، لم تعد المدن الذكية ترفًا، بل ضرورة استراتيجية. فالمسألة لا تتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بكيفية توظيفها لتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية".

وأضافت: "تمضي أبوظبي بخطى واثقة نحو نموذج حضري متقدم، يستند إلى الابتكار والبيانات، ويضع الاستدامة في جوهر كل مشروع. وتُعد هذه القمة منصة محورية لتبادل الخبرات، وبناء مدن أكثر مرونة وشمولًا، بما يتماشى مع إعلان عام 2025 عامًا للمجتمع، ويعكس التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية الحضرية".

وشهد اليوم تكريم نخبة من قادة التطوير العقاري الأكثر تأثيرًا على مستوى المنطقة، من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط، ويقودون قطاع العقارات ليكون قوة دافعة في السوق العالمية.

تستكمل القمة فعالياتها غدًا بمزيد من الجلسات التفاعلية التي تسلط الضوء على التوجهات المستقبلية في مجالات العقارات، والتخطيط العمراني، والاستثمار، بمشاركة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي شركة وان للتطوير العقاري (ONE Development)، والشريك الاستراتيجي دائرة البلديات والنقل – أبوظبي (DMT)، برنامج الشيخ زايد للإسكان، والشركاء الآخرون (Zane Developments)، و(Binghatti Developers)، و(Reportage Properties)، و(Marjan Properties)، و(Aqua Properties)، و(Danube Group)، و(Hassan Allam Holding)، و(Richmind Developers)، و(Eywa Dubai by R.Evolution)، و(REEF Luxury Developments)، و(Xphere Interactive Technologies)، وكذلك، (Pure Candles) و(Obsidian Skincare)، و(Kashida)، و(Shuk Leather)، و(Innara)، و(Growhub)، و(Electra)، و(Jasani)، و( Business Bay)، و( Aroma 24/7 )، و( Metaspace Labs Information Technology)، بجانب (Sorbonne University Abu Dhabi)، و(Scream Entertainment)، و(Evian)، و(Solaris Tea)، و( Stree F&B)، وبالإضافة إلى (Gallabox Technology Consulting)، و(The Global Limo).

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