قادة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يتشاركون الأفكار حول بناء عمليات لوجستية مستدامة وفعالة

دبي،الإمارات العربية المتحدة: تستضيف شيبسي، المزود الرائد لحلول الإدارة اللوجستية القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS)، حدثها الافتراضي "قمة ليمتلس 2022"، في 20 سبتمبر. وسيشارك قادة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية رؤى مهمة حول آلية الانتقال نحو "الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة من حيث التكلفة".

تعتبر قمة ليمتلس من أهم التجمعات المؤثرة لكبار المتخصصين في الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد والعمليات. تتعمق القمة في الفرص غير المحدودة داخل عالم الخدمات اللوجستية. وهي مصممة لبناء مجتمع من قادة الصناعة والخبراء لتمكين منتدى مفتوح لتبادل المعرفة والاتجاهات الرئيسية وأفضل الممارسات التي تدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وتسريع أداء الأعمال في نظام بيئي لوجستي سريع التطور.

انضم أكثر من 500 مندوب من 350 منظمة إلى النسخة السابقة من الحدث. وستضم قائمة المتحدثين في الدورة المقبلة: إخلاق باري - الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة Jubilant FoodWorks، وليد شبانة - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Rabbit Mart، سانتوش أبيمان - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتحول في DTDC، باسل القوسة - الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Quiqup، غوراف أرورا - نائب الرئيس لقسم الاستراتيجية والعمليات Ferns N Petals، زيشان موخي - مدير تجربة العملاء جنوب آسيا في Maersk، سوهام تشوكشي - الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك Shipsy وغيرهم الكثير.

تمثل صناعة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 20٪ من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تولد الإجراءات اللوجستية كمية كبيرة من النفايات. واليوم، تعمل تقنيات سلسلة التوريد المتقدمة وإدارة الخدمات اللوجستية على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقليص بصمتها الكربونية مع تحسين تكاليف الخدمات اللوجستية بشكل كبير.

"يدفع العملاء النهائيون واللوائح البيئية المتطورة وزيادة تكاليف التسليم الشركات إلى الاستفادة من استدامة سلاسل التوريد كميزة تنافسية. هذا هو المكان الذي سيحدث فيه التحول الرقمي للعمليات اللوجستية فرقاً رابحاً. تساعد الرقمنة الشركات على محاربة انبعاثات الكربون المتزايدة من خلال تقليل الأميال المقطوعة بشكل كبير، والقضاء على الأميال الفارغة، وتقليص أحجام الرحلات، واكتساب رؤية استباقية للانبعاثات عبر حركة الشحن متعددة الوسائط".. يقول سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شيبسي.

في حين أن الموضوع الرئيسي هو "المزيد مقابل القليل: الطريق إلى الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة من حيث التكلفة"، سيسلط المتخصصون في قطاع الخدمات اللوجستية الضوء على أفضل الممارسات والرؤى حول "الموازنة الثلاثية مع التكنولوجيا: تجربة العملاء والربحية والاستدامة" و "تمكين الاستدامة في الخدمات اللوجستية عبر الحدود".

#بياناتشركات

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عن شيبسي:

تمكن Shipsy الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء عمليات مرنة ومتصلة ومرنة ومستدامة ومستقلة لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. وتمكن منصتها الذكية لإدارة الخدمات اللوجستية الشركات من خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز إنتاجية التسليم، ودفع حركة الشحن عبر الحدود بسلاسة. يقع فريق Shipsy الذي يزيد عن 350 موظفا في الهند ودبي وإندونيسيا لخدمة أكثر من 170 عميلا في جميع أنحاء العالم. تتعقب Shipsy أكثر من 650،000 حاوية شهريا ، وتشتري شحنات بقيمة 150 مليون دولار + شهريا ، وتشغل أكثر من 60 مليون طرد شهريا. من منظور أوسع ، لدى Shipsy عمليات تكامل مع أكثر من 45 خط شحن رئيسي ، وأكثر من 50 شركة لوجستية تابعة لجهات خارجية ، وأكثر من 300 وكيل شحن ، وأكثر من 50 وكيل جمارك ، وأكثر من 15000 شبكة شحن معتمدة. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة www.shipsy.io.

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