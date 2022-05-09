

32 شريكا من شركاء القطاع السياحي ضمن الوفد القطري المشارك في أضخم معرض للسفر في المنطقة

تستعد قطر للسياحة للمشاركة في النسخة الـ 29 من معرض سوق السفر العربي، وذلك على رأس وفد يضم أكثر من 30 شريكاً من شركاء القطاع السياحي لتمثيل قطر بمعرض السفر الأضخم في المنطقة، والمقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو في مركز التجارة العالمي في دبي. ويُعتبر المعرض فرصة مثالية للترويج لأحدث معالم الجذب السياحي والعروض التي يوفرها قطاع السياحة والضيافة في قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "من المعروف عن قطاع السياحة العالمي مرونته في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية، وقد رأينا بالفعل علامات مبكرة على التعافي من الأحداث التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ونحن نتطلع للتواصل مجدداً مع نظرائنا في هذا القطاع، وعقد شراكات جديدة في سوق السفر العربي الذي يعتبر معرض السفر الأكبر في المنطقة، واستعراض الحلول المبتكرة التي قمنا بتطويرها خلال هذه الفترة."

وينضم إلى قطر للسياحة في هذه المشاركة 32 شريكا من شركائها في القطاعين الخاص والعام، وذلك للترويج للتجارب الفريدة التي توفرها الوجهة لزوارها في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر. وسوف يكون بإمكان زوار المعرض زيارة جناح قطر المقام على طابقين بمساحة قدرها 750 متراً مربعاً، لمقابلة مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركات إدارة الوجهات مثل ديسكفر قطر. كما ستشارك في المعرض الذي يستمر على مدى 4 أيام، الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر، من أجل تسليط الضوء على شبكة وجهاتها حول العالم وقدراتها على ربطها بالوجهة وتسهيل الوصول إليها.

كما سيتم دعوة زوار الجناح القطري (القاعة 1– ME1210) لتجربة الضيافة القطرية الأصيلة والتعرف على أحدث معالم الجذب السياحي، والإضافات التي شهدها القطاع، والقوانين الجديدة التي من شأنها أن تعزز تجربة الزوار، منها القوانين الجديدة التي أصبحت بموجبها "بيوت العطلات" منشآت فندقية يمكن لأصحابها إدراجها على أشهر المواقع التي تعرض البيوت والفلل للإجار، وصولا إلى المشروعات الجديدة الضخمة مثل الدوحة ونتر وندرلاند، والمشروعات متعددة الاستخدام مثل بلاس فاندوم.

وتسعى قطر للسياحة ضمن استراتيجيتها إلى استقطاب 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، مما سيجعل قطر الوجهة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لعدد الزوار الدوليين.

وتضم محفظة سوق السفر العالم 6 فعاليات خاصة لقطاع الأعمال الموجهة للأعمال تتوزع على أربع قارات وتولد صفقات تجارية تبلغ قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار أميركي، ويجتذب آلاف العارضين وزوار المعارض من جميع أنحاء العالم خلال فعالياته الحية والافتراضية.

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