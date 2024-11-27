تتوقع شركة فارنك انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 10% وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 كجم لكل ليلة فندقية

دبي، الإمارات العرية المتحدة: حصل فندق موفنبيك جميرا بيتش في دبي، للعام الحادي عشر على التوالي، على شهادة برنامج جرين جلوب المشهور عالميًا، حيث أصبح الفندق الآن واحدًا من فندقين فقط في الإمارات العربية المتحدة يحملان الشهادة البلاتينية لبرنامج جرين جلوب، بعد أن أظهرا تحسنًا مستمرًا على أساس سنوي.

وخلال التدقيق الأخير الذي أجرته شركة الاستشارات المستدامة فارنك، الشريك المفضل لشركة جرين جلوب في الشرق الأوسط ومقرها دبي، فقد حقق الفندق تصنيفًا بنسبة 93%، بعد أن امتثل لأكثر من 380 معيارًا صارمًا للاستدامة.

وتضمنت المبادرات الجديرة بالذكر التي وضعتها إدارة الفندق كلاً من: تركيب مصنع تعبئة مياه للتخلص من البلاستيك المستخدم مرة واحدة، وتركيب أجهزة استشعار وتقديم بيئة خالية من التدخين بنسبة 100% لتحسين ومراقبة جودة الهواء الداخلي، وأجهزة استشعار الحركة في موقف السيارات في الطابق السفلي ومداخل السلالم، وفصل النفايات في كل طابق، وفي مطابخ الفندق وجميع المناطق الخلفية ذات الصلة.

وفي معرض تعليقه على حصول الفندق على الشهادة، قال مايكل جوتز: "إن برنامج جرين جلوب هو برنامج استدامة مصمم خصيصًا لقطاع الفنادق والسفر، لذلك نحن فخورون للغاية بشهادة البلاتين ومكانتنا كواحد من أكثر الفنادق الصديقة للبيئة في المنطقة".

وأضاف جوتز قائلاً: "يعكس حصولنا على هذه الشهادة مدى أدائنا القوي باستمرار والتزامنا بالاستدامة على مدار السنوات الحادية عشرة الماضية، وسنعمل بجد لتحقيق أداء أفضل خلال عملية التدقيق في العام المقبل".

كما أجرت شركة فارنك تدقيقًا وتقييمًا للطاقة من المستوى الثاني وفقًا لمعايير (الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء) للفندق.

وبهذه المناسبة قالت منى النهدي، رئيس قسم الاستدامة والاستشارات لدى شركة فارنك:

"كان الغرض من التدقيق التفصيلي القائم على البيانات هو تقييم أنماط استهلاك الطاقة الحالية وتحديد الفرص لتحسين كفاءة الطاقة داخل الفندق، لتقليل التكاليف وانبعاثات الكربون، حيث سجل أداء الطاقة في الفندق مؤشرًا بلغ 247 كيلووات ساعة/متر مربع، وهو أفضل بكثير من متوسط ​​الإمارات العربية المتحدة البالغ 252 كيلووات ساعة/متر مربع".

وأضافت النهدي قائلة: "يواصل فندق موفنبيك جميرا بيتش التفوق في ممارساته المستدامة ويتفوق باستمرار على الفنادق الأخرى المشاركة في برنامج جرين جلوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

يقع فندق موفنبيك جميرا بيتش ذو الخمس نجوم والمكون من 297 غرفة على الممشى في جميرا بيتش ريزيدنس في دبي، ويتكون من مطعمين وثلاثة بارات وصالات ومسبح خارجي وخمس غرف اجتماعات ومركز للياقة البدنية وسبا.

وبعد أن وقعت فارنك اتفاقية الشراكة الأصلية مع جرين جلوب في عام 2009، قامت بإصدار شهادات لأكثر من 100 فندق ومرفق ترفيهي في 38 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد مكن هذا الأعضاء من توفير ما يزيد على 180 مليون كيلووات ساعة من الطاقة، بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي، وأكثر من مليوني متر مكعب من المياه، بقيمة تقارب 5 ملايين دولار أمريكي.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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