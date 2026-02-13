(المنامة، البحرين) - احتفلت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفعاليات يوم البحرين الرياضي التي أقيمت في منطقة خليج البحرين، حيث شاركت مع العديد من مؤسسات البحرين في دعم المبادرة الوطنية التي تستهدف تشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب الحياة الصحي.

وتحتفل البحرين سنويًا بهذه الفعالية الهامة التي تعكس التزام المملكة بتعزيز صحة أفراد المجتمع ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية. وقد حرصت شركة طلبات البحرين على الانضمام إلى هذه الفعالية مؤكدة أهمية تحقيق التوازن ودعم روح التعاون وضمان راحة ورفاهية موظفيها. وخلال اليوم الرياضي اجتمع الموظفون ومندوبو التوصيل في أجواء ممتعة بعيدة عن بيئة العمل اليومية، مما يعزز الترابط بينهم، ويرسّخ الروح الجماعية وفق التوجهات الوطنية الرامية إلى تشجيع الحياة الصحية.

وقد شارك موظفو طلبات البحرين ومندوبو التوصيل في العديد من الأنشطة التي أقيمت في خليج البحرين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، والتي تضمنت رياضة المشي والألعاب التفاعلية. وقام مندوبو التوصيل بتوزيع المشروبات وقطع البروتين على المشاركين، بينما حرص الموظفون المتواجدون في جناح الشركة على دعم الفعاليات والأنشطة والتواصل مع المشاركين لإبراز أهمية الأنشطة الرياضية والحياة الصحية.

ومن خلال مشاركتها السنوية في يوم البحرين الرياضي تؤكد شركة طلبات البحرين التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق رفاهية أفراد المجتمع وتشجيع نمط الحياة الصحي. وتواصل الشركة مساعيها الجادة لخلق ثقافة مؤسسية تهتم بالحياة الصحية، وتؤكد دورها الفعال كشركة تضع راحة ورفاهية موظفيها على قمة أولوياتها.

وبهذه المناسبة، قال مؤيد عقل، المدير العام لطلبات البحرين: "يعكس يوم البحرين الرياضي رسالة ملهمة تركز على دور الجهود البسيطة والروح الجماعية في ترسيخ العادات الصحية لأفراد المجتمع. إن مشاركة موظفينا ومندوبي التوصيل إلى جانب هذا الجمع الكبير من المؤسسات يجسد روح التكاتف والتعاون التي تميز هذا اليوم. إننا نؤمن في طلبات البحرين بأن تأثير مثل هذه المبادرات لا يقتصر على المشاركة فقط، بل يمتد إلى غرس ثقافة تكون فيها الصحة والرفاهية جزءًا من الحياة اليومية لموظفينا وأفراد المجتمعات التي نخدمها."

نبذة عن طلبات

تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست "طلبات" في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم ملايين من العملاء. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد "طلبات" على شبكة قوية تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء ومندوبي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات