الدوحة: تمّ اختيار واحد وثلاثون من طلاب السنة الأولى ببرنامج الطب في وايل كورنيل للطب - قطر للمشاركة في مشاريع بحثية صيفية في قطر والولايات المتحدة في إطار مساق بحوث علوم الطب الحيوي المتقدمة، وهو أحد المساقات الاختيارية لطلاب الطب. وأخذ الطلاب بزمام المبادرة في هذا الصدد، وتحملوا مسؤولية تطوير علاقة عمل مع المشرفين عليهم وحصلوا بأنفسهم على الدعوات لزيارتهم والتعاون معهم في إنجاز مشاريعهم البحثية. وقد أمضى الطلاب الصيف في وايل كورنيل للطب - قطر وفي عدد من المراكز المتخصصة التابعة لوايل كورنيل للطب - نيويورك وفي مستشفى نيويورك-بريسبيتريان، المؤسسة الطبية الشريكة للكلية، حيث شاركوا في مشاريع بحثية في تخصصات علم الأورام، علم الغدد الصماء، علم الأعصاب، طب الأطفال، الكيمياء الحيوية، علم الأعصاب وغيرها. والطلاب هم: الهنوف الجلاهمة، سارة محمد، عمر مراد، وضحة النابتي، كيفن زاي، حمزا رضوان، عايشة سيربدين، مؤمنة تارين، محمد يغمور، عبد الرحمن مصطفى، فرحة شيخ، محمد خالد، عالية أشكناني، غالية أشكناني، آية خليل، حلا فؤاد، هيا الأنصاري، أحمد أكمل ليبي، بشر مشانين، نوران بيركتار، حبيب حيدر، أسماء الكعبي، صفاء الموه، لينه العاني، مريم الكواري، إيمان بوهلي، ديمة العبدالله، فاطمة فلامرز، برديبتو باول، سيدهانت ناير، ضحى بيج. وأنجز الطلاب مشاريعهم البحثية في وايل كورنيل للطب - قطر بإشراف أعضاء هيئة التدريس، وتحديداً الدكتور رياز مالك أستاذ الطب، والدكتور زياد محفوض أستاذ البحوث في علوم الصحة السكانية، والدكتور عميد رؤوف الأستاذ المشارك للتشريح في علم الأشعة، والدكتور علي الشعري الأستاذ المساعد للبيولوجيا. كما أتمّت طالبة السنة الأولى ببرنامج ما قبل الطب العنود العذبة، وطالبتا السنة الثانية ببرنامج ما قبل الطب لولوة الخاطر وعائشة الحمادي، تدريباً بحثياً امتدّ لخمسة أسابيع تحت إشراف الدكتور نايف مظلوم الأستاذ المساعد لعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة والعميد المساعد لبحوث الطلاب في وايل كورنيل للطب – قطر، وبتوجيه من الدكتورة عائشة مدني الباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة. وقد تعرّفت الطالبات على أسس تقنيات استنبات الخلايا، واستخلاص البروتين والحمض النووي الريبي، والتلطيخ بالزيت الأحمر للخلايا الدهنية، والفصل الكهربائي لهلام كبريتات دوديكل الصوديوم متعدد الأكريلامايد (SDS-PAGE) - الرحلان الكهربائي، وتفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) الكمي وتحليل البيانات. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: "أظهر الطلاب حماساً والتزاماً مذهلين منذ البداية، ونجحوا في تنفيذ مشاريع بحثية في مواضيع يهتمون بها، بدعم من المشرفين عليهم هنا في قطر وفي الولايات المتحدة. وما من شك في أن هذه التجربة الثرية سيكون لها تأثير كبير في طلابنا طوال دراستهم للطب، بل وبعد تخرجهم وفي أثناء اختيارهم لبرامج إقامة الأطباء التي سيلتحقون بها، ومن ثم في اهتماماتهم المهنية في المستقبل". وفي السياق نفسه، قال الدكتور مظلوم: "أنا سعيد للغاية بالمستويات الرفيعة للمقترحات البحثية التي قدّمها الطلاب هذا العام. ولم يحصلوا على ساعات معتمدة عن مشاريعهم البحثية فحسب، بل أتيحت لهم أيضاً فرصة اكتساب مهارات عملية والعمل عن كثب مع مختصين في نخبة من أفضل المؤسسات الطبية في العالم".

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