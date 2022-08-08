أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت فعالية صيف أبوظبي الرياضي، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، منذ شهر على انطلاقتها مطلع شهر يوليو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حضوراً وإقبالاً واسعين من مختلف شرائح المجتمع وتواصل إضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية لمواكبة هذا الزخم.

ومن خلال المساحة الممتدة على أكثر من 27 ألف متر مربع ضمن بيئة ملائمة لمحبي الرياضة، يضم صيف أبوظبي الرياضي أكثر من 25 مضمار وملعب مجهز بأعلى المعايير العالمية ضمن بيئة مغلقة ومكيفة خلال فصل الصيف، إلى جانب مرونته في إضافة المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، حيث تمت إضافة حلبة لعشاق ومحترفي رياضة ألواح التزلج والدراجات الهوائية، ضمن مجموعة من المنزلقات الممتعة والحماسية، وتستقبل الحلبة الزوار من جميع الأعمار والمستويات تحت إشراف مُدربي التزلج، لتوفر لهم وجهة مثالية للاستمتاع بأفضل تجربة.

وجرى تخصيص منطقة مخصصة للشطرنج والتي توفر مجموعة من التحديات الذهنية للاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات المشهورة التي يمارسها العديد من أبطال العالم في هذه الرياضية، كما تمت إضافة العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية بما فيها جلسات اليوغا والزومبا.

ويضم صيف أبوظبي الرياضي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أكثر من ثماني رياضيات ممتدة على ثلاثة ملاعب لكرة القدم الخماسية، وملعبين لكرة القدم السباعية، وثمانية ملاعب لتنس البادل التي توفر أيضاً جلسات تدريبية خاصة للأطفال والكبار يمكن حجزها من خلال الرابط: https://adsummersports.ae/sports/padel-tennis، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وثلاثة ملاعب لتنس الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة الطائرة، وملعب للكريكت، ومضمار لرياضة الكروس فت، بالإضافة إلى مضمار مخصص للجري بطول كيلو متر.

وشهدت الفعالية منذ افتتاحها إقبالاً منقطع النظير ومشاركة واسعة من مختلف سكان إمارة أبوظبي، إلى جانب حضور ملفت للفرق المحلية التي نقلت مقر تدريباتها إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إذ أصبح مضمار الجري في صيف أبوظبي الرياضي، الوجهة الأولى لمجتمع الجري في أبوظبي، حيث شهد مشاركة العديد من الفرق التي قامت بتنظيم عدد كبير من التدريبات الخاصة بهذه الرياضة، إذ يتمتع المضمار بتجهيزات عالمية المستوى ضمن مساحات مغلقة ومكيفة.

وتستقطب الفعالية أيضاً الأطفال من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة المختلفة بما فيها فعالية الألعاب (إنفلافيست) والتي تضم العديد من الألعاب المطاطية الممتعة وسط أجواء مفعمةٍ بالمرح والأمان. وتوفر الفعالية التي تُقام في بيئة داخلية مكيفة، مجموعةً من الأنشطة مثل المنزلقات وجدران التسلق ومسارات العوائق والألعاب الاحتفالية المخصصة للمجموعات والأصدقاء.

وتحظى الفعالية التي تنظمها شركة "أدنيك للخدمات"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية والشركات، بما فيها الرعاة الذهبيين للفعالية وهم مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يحرص على ضمان وجود نظام للصحة العامة للسكان إمارة أبوظبي وضمان سلامة العاملين من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، إلى جانب شركة "دروبس" التي تستهدف بأن تكون الوجهة الأولى للتسوق عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها في دول المجلس التعاون الخليجي. وتعتبر دروبس واجهة إلكترونية توفر أكثر من 17 قسم من مياه ومستلزمات الغذاء بأكملها. وتشمل قائمة الرعاة أيضاً شركة "مبادلة للرعاية الصحية" الراعي الرسمي للرعاية الصحية في الفعالية، والتي تمتلك شبكة متكاملة من مرافق الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، وتقدم رعاية شاملة عالية الجودة للمرضى من جميع الأعمار في جميع أنحاء الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها:" حققت هذه الفعالية الرياضية التي تتماشى مع حرص مجموعة أدنيك على دعم الفعاليات المجتمعية نجاحاً لافتاً، حيث حظيت بتفاعل كبير من أفراد المجتمع ولاقت استحسان المشاركين من حيث التنظيم والبيئة المثالية التي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الرياضة أنشطتهم الرياضية المفضلة في قاعات داخلية مزودة بجميع التجهيزات ومكيفة خلال فصل الصيف، ونحن حريصون على التعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تستقطب مشاركات مجتمعية وتسهم في تحفيز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، وجعلها أسلوب صحية لكافة أفراد المجتمع.

ومن جانبه قال سعادة مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "تتمثل أهدافنا في مركز أبوظبي للصحة العامة في الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، اعتماداً على المبادرات والبرامج المبتكرة، والتعاون مع شركائنا في استضافة الأنشطة والفعاليات الصحية الهادفة، للوفاء بالتزامنا في ضمان توفير أعلى مستويات السلامة والعافية لأفراد المجتمع. وعلى هذا الأساس، تأتي رعايتنا لفعالية "لنلعب معاً" التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إطار أنشطة "صيف أبوظبي الرياضي"، والتي تسعى لتحفيز أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة ضمن بيئة مثالية وملائمة في الملاعب المغلقة خلال فصل الصيف."

وأضاف النعيمي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى شركائنا في هذه الفعالية، نظراً لما تمثله من مساهمة فاعلة في تسريع تحقيق طموحات حكومة أبوظبي نحو بناء مجتمع صحي متوازن ومستدام، ولما توفره من وجهة مثالية لتنظيم التحديات والمنافسات الرياضية، وتمكين الأنشطة البدنية والترفيهية الهادفة التي تضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وعافيتهم."

وتستقبل القاعات 8 إلى 12 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض محبي الرياضة يومياً طيلة أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما يمكن للراغبين في الاستمتاع بأي من النشاطات الحجز مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالفعالية www.adsummersports.ae بالإضافة إلى حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ADSummerSports، ويتعين على المشاركين إبراز حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، فيما يعتبر ارتداء الكمامة إلزامي في جميع الأوقات لكافة زوار مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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