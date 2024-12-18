دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركتا "إيه جي إنجينيرينغ آند باور" و"إيه جي ميتال إندستريز" التابعتان لمجموعة "الغرير" للاستثمار، وهي واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوّعة في الشرق الأوسط، بجائزة "سيف الشرف" المرموقة التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني، وذلك في خطوة تؤكد على التزامهما باتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على صحة وسلامة كوادرهما البشرية.

وكانت شركتا "إيه جي إنجينيرينغ آند باور" و"إيه جي ميتال إندستريز" من بين 71 شركة حصلت على هذا التكريم، وذلك بعد خضوعهما لتدقيق صارم أجرته لجنة تحكيم مستقلّة لمعايير الصحة والسلامة المهنية من فئة "خمس نجوم". وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها إحدى شركات "الغرير" على هذا التكريم، حيث سبق لشركتها "شركة ايه جي بي سي إس لصناعة مفاتيح التشغيل" الحصول على هذه الجائزة في عام 2023.

وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة، قال جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنشاءات والخدمات، مجموعة الهندسة لدى "الغرير" : "يُعدّ فوز اثنتين من شركات مجموعة "الغرير" للاستثمار بجائزة "سيف الشرف" إنجازاً بارزاً تحقّقه الشركة في مسيرة تقدّمها الناجحة. فلطالما طمحت المجموعة إلى الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة التي تعتمدها أبرز شركات القطاع حول العالم وفقاً لأفضل الممارسات، حيث بتنا اليوم قادرين على إظهار المستوى نفسه من الكفاءة في هذا المجال. وفي سعينا لنيل هذه الجائزة، حرصنا على التعاون مع مجلس السلامة البريطاني المرموق عالمياً بصفته شريكاً ومستشاراً وجهة تقييم موثوقة. وقد جنينا ثمرة هذا التعاون في مسيرتنا الطموحة والمجزية لحماية كوادرنا البشرية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مجموعة "الغرير" للاستثمار الرائدة في هذا القطاع."

وقد تعيّن على الشركات الراغبة بنيل جائزة "سيف الشرف" أن تحصل أولاً على تصنيف "خمس نجوم" الأعلى من نوعه ضمن نظام مجلس السلامة البريطاني للتدقيق، والذي يلجأ إلى تقييم مدى فعالية أنظمة إدارة معايير الصحة والسلامة والبيئة في مختلف الأقسام والنهج الذي تتبنّاه الشركة في تحديد المخاطر والحدّ من آثارها في مكان العمل. وتوجّب أيضاً على الشركات المرشحّة لهذه الجائزة أن تثبت تميّزها في إدارة معايير الصحة والسلامة ضمن كافة قطاعات عملها، بدءاً من مدخل مقرّات عملها وصولاً إلى غرف اجتماعاتها.

ومن جانبه، قال بيتر ماكجيتريك، رئيس مجلس السلامة البريطاني: "أودّ أن أتقدّم بالنيابة عن مجلس أمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني بأحرّ التهنئة إلى شركتي "إيه جي إنجينيرينغ آند باور" و"إيه جي ميتال إندستريز"، لنيلهما أعلى تصنيف في معايير إدارة الصحة والسلامة. فمثل هذه الجوائز تُعدّ خير دليل على التزام الشركتين بالتميّز والتفاني والاحتراف المطلق في مجالات عملهما. ويسرّنا ويشرّفنا اليوم أن نسهم في دعم مسيرة نجاح هاتين الشركتين المستمرّة، لتمكينهما من تحقيق ما تطمحان إليه من إنجازات."

وقال مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني: "يسرّني أن أهنّئ شركتي "إيه جي إنجينيرينغ آند باور" و"إيه جي ميتال إندستريز" وكوادرهما البشرية على نيلهما هذه الجائزة المرموقة، التي تأتي تقديراً لالتزامهما بالحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة في مكان العمل وإسهامها في الوقت نفسه في حماية البيئة."

نبذة عن الغرير:

تعدّ الغرير إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، مع عمليات تشمل ستة قطاعات صناعية متميزة هي: المواد الغذائية والموارد، والعقارات، والبناء والخدمات، والطاقة، والتنقل والمشاريع. تأسست شركة الغرير عام 1960 كشركة تجارية، وكانت إحدى الركائز الأولى للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ بدايات الشركة المتواضعة، ومع تاريخها الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، أصبح اسم عائلة الغرير مرادفاً لإرث وتطور ورؤية الدولة المرموقة نفسها.

يقع المقر الرئيس للشركة في منطقة ديرة في دبي، وتمتد عملياتها المتنوعة إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل فيها حوالي 28 ألف شخص. واليوم، تواصل الغرير البناء على إرثها المستمر الذي يزيد على 60 عاماً، مسترشدةً بهدفها في: "تحسين مستوى الحياة"، حيث تسعى جاهدة لتسهيل التغيير الهادف والمستدام عبر المجتمعات التي تعمل فيها.

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