سيمنز هيلثنيرز تكشف عن عدد من المبادرات الاستراتيجية والشراكات مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة في الدورة الثالثة لمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon

ناقشت الشركة أحدث التطورات الرئيسية في تصوير الثدي الشعاعي ضمن مبادرة صحة المرأة الرئاسية

شاركت شركة سيمنز هيلثنيرز، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية في الدورة الثالثة من معرض صحة أفريقيا (Africa Health ExCon)، الذي أقيم في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) في القاهرة، حيث عُقد الحدث تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم من هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي (UPA)، حيث شكل الحدث منصة حيوية لعرض الابتكارات الصحية العالمية وتعزيز تبادل المعرفة عبر قطاع الرعاية الصحية الأفريقي.

خلال مؤتمر صحة أفريقيا عقدت شركة سيمنز هيلثنيرز مصر اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي حيث قامت الشركة بدعوة وفد من شركاءها من دول افريقية متعددة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل معرض الصحة الأفريقي واستراتيجيات تطويره على مدار السنوات القادمة حيث استكشفت جميع الأطراف فرص نمو الأعمال والمبادرات لتعزيز الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

حضر النقاش اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة تكنولوجيا الطب، والمهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر، والسيد ضياء الشناوي، مدير قطاع المبيعات بالشركة. شارك الوفد برؤيتهم المستقبلية للمعرض واحتياجات الرعاية الصحية في دولهم التي يعمل الحدث على تعزيزها على مدار النسخ المختلفة منه، وهو ما يؤكد التزام سيمنز هيلثنيرز وهيئة الشراء الموحد بتعزيز القطاع الطبي وتسخير وتوسيع مجال حلول التكنولوجيا الطبية لخدمة الكوادر في أفريقيا والمنطقة.

أحد أهم المشاريع المحورية للشركة بالمرحلة الحالية مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد هي صفقة التصوير الشعاعي للثدي (ماموجرام) ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، يتضمن هذا الاتفاق، الأكبر من نوعه، توريد 90 جهاز تصوير شعاعي للثدي من طرف الشركة، لتوزيعها على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ولدعم المبادرة بشكل أكبر، تقوم سيمنز هيلثنيرز مصر بتوفير 8 وحدات متنقلة مجهزة بأحدث أنظمة التصوير الشعاعي للثدي، حيث تم تصميم هذه الوحدات المتنقلة لتسهيل الكشف المبكر والفحص في المناطق النائية، مما يساهم بشكل كبير في تشخيصات المرحلة المتقدمة وتعزيز الوعي الصحي بين النساء.

كما أبرمت شركة سيمنز هيلثنيرز مصر، خلال المعرض، مذكرتي تفاهم تعليميتين مع هيئة الرعاية الصحية المصرية وجامعة المنصورة والتي بموجبها ستوفر أكاديمية سيمنز هيلثنيرز مصر التدريب النظري والعملي للفنيين لمدة 3 سنوات، تأكيدًا من الشركة على ايمانها بالشراكات القوية وتعكس الرؤى المشتركة للنهوض بالابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أعرب عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر عن فخره بالمشاركة في هذه المبادرة الهامة قائلاً: "مساهمتنا في مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة تؤكد التزامنا بتحسين الوصول إلى الرعاية ونتائج مرضى السرطان في جميع أنحاء مصر من خلال توفير أنظمة التصوير الشعاعي للثدي المتقدمة والوحدات المتنقلة، نهدف إلى جعل الكشف المبكر والرعاية الوقائية أكثر توفرًا، لا سيما للنساء في المناطق النائية والمحرومة."

تظل شركة سيمنز هيلثنيرز ملتزمة بدعم تقدم الرعاية الصحية والشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء أفريقيا، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في المشهد الطبي للمنطقة.

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