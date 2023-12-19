سيصل الإنفاق العالمي على سفر الأعمال إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027

سيسلط التعاون الاستراتيجي الضوء على قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وقطاع سفر الأعمال في سوق السفر العربي 2024

استحوذت منطقة الشرق الأوسط على أعلى نسبة من الحضور الشخصي (94%) وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق السفر العربي عن عقد شراكة استراتيجية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) والرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال (GBTA) للنسخة القادمة من الحدث، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

هذا وقد تم تعيين المنظمات العالمية الشهيرة لتكون "شركاء المعرفة" للمعرض التجاري الإقليمي، مما يوفر رؤى وفرصًا متعمقة للقطاعات المزدهرة من فعاليات الأعمال والسفر.

ووفقًا للتوقعات الإحصائية للرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، التي ترسم تاريخ وأداء صناعة اجتماعات الاتحادات الدولية من عام 1963 إلى عام 2022، فقد تم تسجيل 10602 حدثًا تجاريًا في جميع أنحاء العالم العام الماضي، منها 9009 حدث أي ما يصل لنسبة (85٪) كانت بشكل حضوري، حيث يمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة 349% عن العام السابق عندما وقعت 2007 أحداث حضورية فقط، ومن المثير للاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط قد استحوذت على أعلى نسبة من الحضور الشخصي بنسبة (94%) وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي.

وتشهد صناعة سفر الأعمال أيضًا نموًا كبيرًا، كما يتضح من إحصائيات تقرير الرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال لعام 2023، والذي ذكر بأن صناعة سفر الأعمال العالمية قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع في عام 2023، حيث تم تسليط الضوء على ما كان متوقعا كعوامل مساهمة حاسمة في إحراز هذا التحول، كما ذكر التقرير أيضًا أن الإنفاق العالمي على سفر الأعمال قد ارتفع بنسبة 47% ليصل إلى 1.03 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2027.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

"تشير جميع الأبحاث إلى نمو فعاليات الأعمال وقطاعات سفر الأعمال بسرعة، فلقد كانت هذه القطاعات دائمًا قطاعات مهمة في سوق السفر العربي، حيث ستساهم الشراكة الرسمية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والرابطة العالمية لسفر الأعمال لنسخة 2024 في نقل عروضنا إلى المستوى التالي، إذ يهدف معرض سوق السفر العربي من خلال التعاون مع أبرز قادة الصناعة المحترمين إلى تقديم المزيد من القيمة والابتكار للحضور والعارضين معاً".

وأضافت كورتيس قائلة: "يلتزم سوق السفر العربي بتقديم حدث عالمي المستوى يوفر من خلاله منصة مثالية للتواصل والتعليم وفرص الأعمال للمحترفين والمهنيين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم".

ستقدم الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات خلال معرض سوق السفر العربي 2024 ندوات تسلط الضوء من خلالها على مجموعة من المواضيع المتعلقة بصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، في حين ستحدد الرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال الاتجاهات السائدة في قطاع سفر الأعمال في المعرض، حيث ستوفر هذه الندوات رؤى قيمة للصناعة عن الأبحاث الحديثة والابتكارات وأفضل الممارسات.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات:

"نعلن بفخر عن تعاوننا مع سوق السفر العربي في الوقت الذي نحتفل فيه بالإدراج المثير لأحداث الأعمال باعتبارها شريحة أساسية في النسخ المستقبلية، حيث نرى بأن أحداث الأعمال العالمية تتكامل بسلاسة مع مجموعة الفرص الغنية الذي يوفرها سوق السفر العربي، ومع انضمام الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات كشريك معرفي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا في وضع يسمح لنا بشكل جماعي بإعادة تعريف مشهد التعاون والابتكار والنجاح في مجالات الأعمال المترابطة، كما أننا نتطلع قدماً إلى العمل معًا في عام 2024 وما بعده".

من جهتها قالت كاثرين لوغان، النائب الأول للرئيس الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للرابطة العالمية لسفر الأعمال: "على الرغم من أنها واحدة من أصغر أسواق سفر الأعمال العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها إمكانات هائلة للنمو وانتعشت أكثر من أي منطقة أخرى في عام 2022، لتصل إلى 95٪ من الإنفاق على سفر الأعمال قبل تفشي الجائحة، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على سفر الأعمال في المنطقة هذا الرقم في عام 2023 ويصل إلى 30.6 مليون دولار أمريكي ويواصل مسار النمو في المستقبل".

سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيف يعمل المبتكرون في مجال السفر والسياحة على استقطاب مستويات أكبر من التمويل لزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث استقبل حدث العام الماضي أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر عدد تم تسجيله حتى الآن.

لتسجيل الحضور لمعرض سوق السفر العربي 2024 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.wtm.com/atm/en-gb/enquire.html

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2024 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases/.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 31 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 06 ولغاية الخميس 09 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2024، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

تعد ريد إكزيبشنز (Reed Exhibitions) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات.

www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: https://www.relx.com/investors/investor-overview

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 17 أبريل 2024 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://latinamerica.wtm.com/.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5 770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

يرجى متابعة مجموعة شمال على:

A member of the ECCO Communications Network