الرياض: أعلنت مجموعة تداول السعودية عن إطلاق النسخة السادسة من جوائز السوق المالية السعودية لعام 2025، كإحدى المبادرات الهادفة إلى تكريم الأداء المتميّز، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو المستدام بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وتُعدّ جوائز السوق المالية السعودية منصةً رائدة لتكريم الجهات والمبادرات التي تسهم في تطوير السوق المالية ورفع مستوى الممارسات المهنية المعتمدة، بما يعزّز كفاءة السوق والنمو المستدام.

وسيُفتح باب التقديم لجوائز السوق المالية السعودية لعام 2025 خلال الفترة من 26 فبراير إلى 26 مارس 2026، على أن يُعلّن عن الفائزين ضمن ملتقى الأسواق المالية، المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة 28 إلى 30 أبريل 2026م.

وتُنظَّم فعاليات الجوائز بالتعاون بين مجموعة تداول السعودية، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في المملكة العربية السعودية (CFA Society Saudi Arabia)، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA). وتقدّم نسخة هذا العام فئات جديدة تهدف إلى تحفيز جودة الأداء والتميز، وتعزيز التنافسية بين الجهات المشاركة، وذلك في إطار دعم تطوير القطاع المالي.

وتشمل جوائز السوق المالية السعودية لعام 2025 أكثر من عشرين فئة: السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، وتمتد إلى مجالات متعددة أبرزها: أسواق الأسهم والدين، والطروحات العامة، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، والمقاصة والحفظ، وعلاقات المستثمرين، والاستدامة، والأبحاث بالإضافة إلى المشتقات المالية، والبنية التحتية للأسواق.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "تعكس جوائز السوق المالية السعودية التطور المستمر الذي يشهده السوق، والدور المتنامي الذي يؤديه في دعم التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع المالي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه النسخة لمواكبة هذا التقدم، من خلال تكريم الجهات التي تسهم في ترسيخ الممارسات المهنية ودعم التميز والابتكار."

كما تعمل لجنة تحكيم مستقلة على اختيار الفائزين وفق معايير موضوعية وواضحة، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في المملكة العربية السعودية وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA).

وتُقدَّم جوائز السوق المالية السعودية ضمن ملتقى الأسواق المالية القادم في الرياض، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، ويجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والمُصدرين والمؤسسات المالية ونخبة من ممثلي القطاع المالي لمناقشة التوجهات العالمية للأسواق المالية، واستعراض فرص النمو الواعدة، وتعزيز الشراكات.

للتقديم على جوائز السوق المالية السعودية لعام 2025، يرجى زيارة: الرابط

الفائزون بجوائز السوق المالية السعودية لعام 2024:

جائزة أبرز عملية طرح – السوق الرئيسية: شركة رسن لتقنية المعلومات

جائزة أبرز عملية طرح – نمو: الجادة الأولى للتطوير العقاري

جائزة أبرز إدراج مباشر– نمو: ميرال لطب الاسنان

جائزة أبرز طرح خاص: البنك السعودي الفرنسي

جائزة أبرز جهة اندماج واستحواذ: شركة الأهلي المالية

جائزة أبرز جهة لعمليات طرح أدوات الدين: بنك إتش إس بي سي السعودية

جائزة أبرز مدير أصول: جدوى للاستثمار

جائزة وسيط المشتقات المالية الأكثر نشاطًا: شركة الأهلي المالية

جائزة أبرز جهة لعمليات طرح الأسهم: البنك السعودي الفرنسي

جائزة أبرز جهة أبحاث: شركة الأهلي المالية

جائزة أبرز عضو مقاصة – عام: البنك السعودي الأول

جائزة أبرز عضو مقاصة – مباشر: شركة الأهلي المالية

جائزة أبرز وسيط: دراية المالية

جائزة أبرز أمين حفظ: الرياض المالية

جائزة أبرز بنك استثماري: شركة الأهلي المالية

جائزة سلطان الدغيثر لأبرز برنامج علاقات مستثمرين (الشركات كبيرة الحجم: بقيمة سوقية أعلى من 37.5 مليار ريال): شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

جائزة سلطان الدغيثر لأبرز برنامج علاقات مستثمرين (الشركات متوسطة الحجم: بقيمة سوقية بين 3.75 و37.5 مليار ريال): شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف

جائزة سلطان الدغيثر لأبرز برنامج علاقات مستثمرين (الشركات صغيرة الحجم: بقيمة سوقية أقل من 3.75 مليار ريال): شركة المطاحن الأولى

جائزة أبرز برنامج استدامة (الشركات كبيرة الحجم: بقيمة سوقية أعلى من 37.5 مليار ريال): البنك السعودي الأول

جائزة أبرز برنامج استدامة (الشركات متوسطة الحجم: بقيمة سوقية بين 3.75 و37.5 مليار ريال): Solutions by STC

جائزة أبرز برنامج استدامة (الشركات صغيرة الحجم: بقيمة سوقية أقل من 3.75 مليار ريال): شركة الأندلس العقارية



نبذة عن مجموعة تداول السعودية

تأسست مجموعة تداول السعودية في مارس 2021م في الرياض، وذلك بعد الإعلان عن تحول شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى شركة قابضة. وتضم المجموعة أربع شركات تابعة هي: شركة تداول السعودية (تداول السعودية)، واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية؛ وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)؛ وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. ويندرج تأسيس مجموعة تداول السعودية في إطار برنامج تطوير مستمر يركز على تحسين السوق المالية السعودية وتعزيز بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة للمستثمرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تدعم مجموعة تداول السعودية الجهود الرامية لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة، لتسهم بذلك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

