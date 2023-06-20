بمشاركة وفد رفيع المستوى..

أبوظبي، الإمارات: اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، بنجاح جولته الترويجية الثانية في العاصمة الإنجليزية لندن بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي.

وقد سلّطت الجولة الترويجية، التي جاءت على هامش فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر «إتش إس بي سي» لدول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده المبذولة في توسيع نطاق تفاعله مع قاعدته المتنامية من المستثمرين الدوليين ومؤسسات الاستثمار. وقد ضمّ هذا الوفد مسؤولين تنفيذيين من السوق والشركات المُدرجة فيه.

يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادةً وتنوعاً متنامياً في عدد القطاعات الممثّلة في الأسهم المُدرجة، حيث شاركت مجموعة واسعة من الشركات البارزة المُدرجة في السوق المالي منذ فترة طويلة والتي تنشط ضمن قطاعات أساسية، مثل القطاع المصرفي والعقاري والنفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من الشركات المُدرجة حديثاً في السوق ضمن قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنتجات الغذائية والمشروبات.

وقد ضمّ وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية عدداً من ممثلي الشركات المرموقة، بما فيها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، وأدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، والدار العقارية، وأمريكانا للمطاعم العالمية، وبيانات، وبروج، وبرجيل القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وفيرتيغلوب، وبريسايت ايه آي، وطاقة. وقد شهدت الجولة الترويجية حضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة مبادلة ومجموعة أدنوك، مما يؤكد العلاقة المتينة التي تربط سوق أبوظبي للأوراق المالية ومجتمع أعمال أبوظبي ككل، كما يسلّط الضوء على الطلب المتنامي من جانب المستثمرين.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "كانت مشاركة وفدنا الرفيع المستوى الذي ضم نخبة من كبار المسؤولين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في لندن، بجانب الحضور اللافت من جانب المستثمرين من المؤسسات والشركات، عنواناً بارزاً لتنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بإمارة أبوظبي. كما أن نجاح الحملة الترويجية يعكس الزخم الكبير الذي تحققه الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي، في دلالة على تنامي جاذبيتها في الأسواق العالمية بفضل قصص نموّها الفريدة وما تقدمه للمستثمرين الدوليين من عوائد قيّمة. وفي ظل الطبيعة الحيوية في سوق رأس المال الذي يشهد تنوعاً ونشاطاً كبيرين، فإننا سنواصل دورنا كمحفز ومحرك للتنمية الاقتصادية في المنطقة، مدعوم بسلسلة الطروحات العامة الأخيرة في سوق أبوظبي التي تكللت بالنجاح واستقطبت اهتماماً وطلباً كبيراً بين أوساط شركات ومؤسسات الاستثمار الدولية. وبينما نمضي قدماً، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من الطلب القوي على الإدراجات وجهودنا المستمرة في تعزيز أواصر التواصل مع مجتمع المستثمرين، فإننا نهدف لبناء شراكات وعلاقات قوية بجانب جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية".

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات: "يعد اقتصاد دولة الإمارات مركزاً نشطاً للصفقات المالية في منطقة الشرق الأوسط كما يتضح من الازدهار المستمر في نشاط الطروحات العامة الأولية في الدولة. وعلى الرغم من التحديات العالمية المستمرة، إلا أن الاقتصاد الإماراتي حافظ على مرونته وهو ما ينعكس في الطلب المتزايد من المستثمرين الذين يسعون للوصول إلى الفرص في هذه السوق متسارعة النمو".

وخلال الجولة الترويجية الذي استمرت ليومين متتاليين واختتمت في 16 يونيو الجاري، عقد وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية18 لقاءً مع المستثمرين عبر 8 لقاءً فردياً و8 اجتماعاً ل 20من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك بعض أكبر المستثمرين في الأسواق العامة ومديري الأصول والذين يديرون مجتمعين ما قيمته اكثر من10 تريليون دولار من الأصول المُدارة.

تأتي هذه الجولة الترويجية في ظل نشاط كبير تشهده الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عكس التباطؤ في الاكتتابات الأولية التي تشهده الأسواق العالمية. وخلال الجوّلة، سلط كبار المسؤولين التنفيذيين من السوق والشركات المدرجة فيه الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز استثماري مزدهر ووجهة جذابة لرأس المال المؤسسي. وتناولت المناقشات الفرص المتنامية المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سياق ما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من نمو وازدهار مستمرين، بجانب الأسس القوية التي يتمتع بها السوق لمواصلة نموه وتطوره على المدى الطويل، اضافةً إلى القيمة المجزية ومحفزات النمو التي تدعم جاذبية الأسهم المدرجة، واستراتيجيته سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لاستقطاب المزيد من المصدرين وزيادة سيولته وقيمته السوقية.

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