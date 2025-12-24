الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والبنية التحتية الرقمية في المملكة، عن تكريم خمسة مشاريع فائزة ضمن جائزة سلام للمشاريع الواعدة، وذلك خلال مشاركتها كراعٍ استراتيجي لملتقىDeveGo 25 لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديث في نسخته الثانية، الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الجائزة في إطار التزام "سلام" بدعم منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين روّاد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، من خلال توفير منصات تُبرز المواهب الوطنية وتسهم في ربطها بالفرص، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار.

وشهدت الجائزة مشاركة الكثير من رواد الاعمال من مختلف مناطق المملكة، حيث تم اختيار المشاريع الفائزة بناءً على معايير دقيقة شملت الإبداع، والأصالة، وقابلية التنفيذ، والأثر المتوقع في السوق. وحصل كل فائز على جائزة نقدية تقديراً لقوة الفكرة وإمكاناتها المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات: "نؤمن في "سلام" بأن تمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وجائزة "سلام للمشاريع الواعدة" تعكس التزامنا بدعم الأفكار الطموحة التي تمتلك القدرة على إحداث أثر حقيقي في السوق، وتسهم في خلق فرص جديدة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المملكة".

وأضاف العنقري، أن "سلام" تحرص على أن تكون شريكاً فاعلاً في رحلة نمو الشركات الناشئة في المملكة، ليس فقط عبر الحلول الرقمية، بل أيضاً من خلال المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار وريادة الأعمال.

وقد تم تسليم الجوائز للفائزين خلال الملتقى من قبل الأستاذ عبدالله محمد الخرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الخاص والتمويلي لدعم روّاد الأعمال.

ومثلت المشاريع الخمسة الفائزة، وهي "BioNet" لصاحبتها لمى عبدالعزيز الرشيد، و"قد بسلامة" لمؤسسه أحمد عبدالله المسفر، و"نفحصها" لمؤسسه خميس الحمد، و"بيّن" لمؤسسه عبدالرحمن بن رشيد، و"قاول تك" لمؤسسه محمد ناصر النقيدان، مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس اتساع نطاق بيئة ريادة الأعمال في المملكة. وتضمنت الأفكار الفائزة حلولاً تركز على عدة قطاعات، بالإضافة إلى مشاريع تعالج التحديات وتقدم الفرص بأساليب مبتكرة وعملية. وبشكل عام، أظهرت المشاريع الفائزة إمكانات قوية للتطبيق العملي في الواقع، ووضوحاً في صلتها بالسوق، فضلاً عن قدرتها على المساهمة في تحقيق نمو تجاري مستدام.

ودعت "جائزة سلام للمشاريع الواعدة" روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة إلى المشاركة من خلال تقديم مقطع فيديو إبداعي لا تتجاوز مدته 60 ثانية يشرحون فيه فكرتهم بأسلوب واضح ومبتكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع استخدام هاشتاغ #SalamAward . وقد خضعت المشاركات للتقييم من قبل لجنة مختصة، حيث جرى تقييم الأعمال المقدّمة وفق معايير صارمة تشمل الإبداع والأصالة وقابلية التنفيذ والأثر المتوقع.

ومن خلال برامجها المتنوعة، ومبادراتها المتعددة مثل "جائزة سلام للمشاريع الواعدة"، تواصل شركة "سلام" دورها كمُمكّن رقمي وشريك استراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر دعمها للمنصات التي تُعزز ريادة الأعمال، وتشجّع الابتكار، وتساهم في تحقيق التطوير والنمو المستدام للقطاع الخاص في المملكة على المدى الطويل لبناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً ومرونة.

-انتهى-

#بياناتشركات