أبوظبي – حازت شركة سايبم الإمارات العربية المتحدة على تكريم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقديراً للمساهمة الفاعلة للشركة في برنامج "مُصنّعين" إحدى مبادرات برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ودعمها المستمر للمبادرات الموجهة لتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز برامج التوطين في القطاع الصناعي.

ويعكس هذا التكريم التزام سايبم بتعزيز النمو المهني للمواهب الإماراتية الشابة، ودورها في دعم تطوير المهارات المحلية، بما يساهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة وتعزيز اندماجهم في سوق العمل ضمن المجالات الصناعية والتقنية، ودعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وأكدت الشركة أن هذا التقدير يمثل حافزاً إضافياً لمواصلة جهودها في توفير المزيد من فرص العمل النوعية، خاصة التي تتطلب مهارات عالية، بما يدعم تنافسية الشركة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للتعاون المستمر بين سايبم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن مسار طويل الأمد يستهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية في القطاع الصناعي، بما يعزز النمو الصناعي المستدام.

-انتهى-

