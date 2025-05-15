الإمارات العربية المتحدة، تستمرّ فعاليات معرض "سات إكسبو ميدل إيست 2025"، الحدث الإقليمي في صناعة الفضاء وتقنيات الأقمار الاصطناعية، الذي يقام بالتزامن مع معرضي "كابسات 2025"، في يومها الثاني، متيحةً للمشاركين استعراض أبرز الحلول والتكنولوجيات التحويلية والمفاهيم الرائدة التي تشكّل مستقبل قطاع الأقمار الاصطناعية.

وتشير التوقعات الى أن المعرض سيجذب أكثر من 8,000 زائر، على مدى أيامه الثلاث، حيث سيجمع أهم الشركات والمؤسسات المعنية البارزة، منها هيئات الاتصالات ومشغلي الشبكات والمسؤولين العسكريين وأهم القادة في قطاعات الدفاع والنفط والغاز والتعدين لاستكشاف تقنيات الأقمار الاصطناعية من الجيل القادم، التي ستسهم في تحسين القطاعات المعنية.

وقال السيد مصطفى مراد، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف سات" للاتصالات: "يسرنا، في "جلف سات"، أن نشارك في معرض "سات إكسبو 2025"، حيث سنستعرض حزمة من حلولنا المتطورة والآمنة والموثوقة للفيديو والبيانات عبر الأقمار الاصطناعية، المخصصة للشركات الكبرى والهيئات الحكومية".

وأضاف مراد: "ونحرص في "جلف سات" على تقديم خدمات بث مباشر آمنة ومضادة للتشويش الى المنازل على كافة باقات القنوات التي تقع على المدار 7/8 درجات غربًا، سعياً منا لمواكبة الديناميكيات الجيوسياسية السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سنتيح للحاضرين استكشاف حلول إنترنت الأشياء الشاملة والقابلة للتطوير والمصممة لدعم العمليات الذكية عبر قطاعات متنوعة".

علاوة على ذلك، جمعت قمة "سات إكسبو ميدل إيست 2025" على مدى يومين قادة دوليين في مجال الأقمار الاصطناعية والفضاء، شاركوا بدورهم في قيادة حوارات رفيعة المستوى وتطوير ابتكارات مشتركة. وتناولت جلسات اليوم الافتتاحي للحدث موضوعات متنوعة، مثل الدور المتنامي للقطاع الخاص في اقتصاد الفضاء المتطور، وظهور الأقمار الاصطناعية المدمجة والذكية، ومساهمة تكنولوجيات الأقمار الاصطناعية في بناء مدن أكثر أمانًا واستدامة. وضمّت قائمة المتحدثين ممثلين عن شركة أكسيوم سبيس – الولايات المتحدة Axiom Space، وسهيل سات - قطر Es’hailSat، وشركة "فضاء" – الإمارات العربية المتحدة، وSmart Small Satellite Systems GmbH - ألمانيا، وAstroscale Japan Inc، وغيرها. كما ألقت شخصيات بارزة، مثل الدكتور البروفيسور كلاوس شيلينغ، كلمات رئيسية حول مهام مراقبة الأرض وبعثات الأقمار الاصطناعية بين الكواكب.

في اليوم الثاني من القمة، تحوّلت بوصلة الاهتمام نحو موضوعات حيوية تشكّل مستقبل صناعة الفضاء، في مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الفضائية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات المتقدمة والحضور اللافت للقيادات النسائية في هذا المجال الحيوي. وبرزت في هذا السياق مساهمات نوعية من "شبكة ريفادا للفضاء" (Rivada Space Network) في بريطانيا، وشركة “أوربت ووركس" (OrbitWorks) في الإمارات، وشركة خرائط الكويت (Kuwait Maps CIS)، و"سبيس داتا" (SpaceData Inc.)، ومجموعة نيو للفضاء (NeoSpace Group) في السعودية، التي تمهّد الطريق، مجتمعةً، لتحوّل جذري في مجال ابتكارات الفضاء. كما تخلل اليوم جلسة مميزة جمعت الحضور بالدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ورئيس الدورة الـ 67 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، الذي تناول الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالات الفضائية في دعم المشروعات الصغيرة وفتح آفاق أرحب للشمولية في اقتصاد الفضاء العالمي.

وأعلنت كل من (Agility Beyond Space)، المشغّل العالمي لخدمات الأقمار الصناعية، و(SpaceBridge)، المزوّد الرائد لحلول شبكات الأقمار الصناعية، عن عزمهما الدخول في شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات البيانات المُدارة عبر أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتهما لتوسيع نطاق الخدمات المعتمدة على الأقمار الصناعية، بما في ذلك النطاق العريض وخدمات الربط الشبكي، بما يلبّي احتياجات المؤسسات والهيئات الحكومية ومشغّلي شبكات الهاتف المحمول وغيرها من القطاعات الحيوية بشكل أفضل.

ونظمت شركة الأقمار الصناعية الفرنسية يوتلسات بالتعاون مع منصة (eCLUTCH) الرائدة في مجال محتوى الرياضات الإلكترونية، إحدى أبرز فعاليات اليوم وهي مسابقة ((iRacing Live الحماسية، التي حولّت موقع الحدث إلى مضمار سباق افتراضي، خاض فيه الحضور منافسات مباشرة باستخدام أجهزة محاكاة احترافية. وقال أرنود فيرلاك، المدير العام لمنصة eCLUTCH تعليقاً على المشاركة في المعرض: "لقد شكّل معرض "سات إكسبو" لهذا العام منصة تفاعلية متميزة أتاحت لنا استعراض التزامنا بإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم محتوى الرياضات الإلكترونية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لشركة "يوتلسات" والرؤية الاستراتيجية لشركة .(iKOMG) إنّ طموحنا يتخطّى مجرد إطلاق تجربةٍ مميّزة؛ فنحن ملتزمون ببثّ مستقبل الرياضات الإلكترونية إلى جمهورٍ عالمي".

آية إيواموتو، نائب رئيس الاستراتيجيات والسياسات في Astroscale: "في ظلّ التطور المتسارع لقطاع الفضاء، تسعى الشركات العاملة في هذا المجال الى ضمان استدامة مدار الأرض. ونعمل، في Astroscale، على تطوير تكنولوجيات متقدّمة تدعم عمليات التخلص من الحطام الفضائي، حيث نجحنا من خلال مهمتنا الأخيرة في إتمام عمليات التقارب ورصد الحطام الفضائي، ما ساهم في تعزيز الفرص لمواجهة التحديات المترتبة على ازدياد الحطام الفضائي. ونهدف في هذا الإطار الى وضع حلول مبتكرة تثمر منهجية مسؤولة أكثر أماناً للعمليات الفضائية عالمياً وتضمن استدامة المدار الأرض للأجيال المستقبلية".

والجدير بالذكر أن هذا الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى الخامس عشر من هذا الشهر، شهد سلسلة من الابتكارات التقنية الثورية التي تعيد تعريف معايير صناعة الاتصالات الفضائية، أبرزها إطلاق شركة "سبيس نورواي" (Space Norway) لقمرها الصناعي THOR 8 متعدد المهام، الذي يعد بقدرات اتصال غير مسبوقة في سعتها ونطاق تغطيتها، فيما قدمت شركة "شينزن إليباو" (Shenzhen Elebao Technology) جهاز البث المتطور GX1 Streamer، وهو ثمرة شراكة استراتيجية مع شركة "ريالتك" (Realtek). وفي السياق ذاته، كشفت Coxsat Technology Co., Ltd عن أحدث محطاتها الأرضية العاملة بتقنية Ku-band LEO TDD، المصممة خصيصاً للأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض بين 500 و1200 كيلومتر.

كما كشفت شركة AI Dial Tone Trading عن تحديث خدماتها للاتصال عبر Starlink، بينما طرحت شركة Northtelecom نظامها NT Global Hybrid Connectivity، الذي يدمج بسلاسة بين تقنيات الأقمار الاصطناعية الثابتة والمتحركة وشبكات L-Band والجيل الخامس في منصة واحدة مبتكرة. كما كشفت شركة Lyrasense GmbH عن الإطلاق التجريبي لمنصة LYRASENSE، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للبرمجة للمعلومات الجغرافية المكانية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في استخدام المؤسسات لبيانات الأقمار الصناعية ومصادر المعلومات الجوية وأنظمة إنترنت الأشياء.

يستمر المعرض حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وللمزيد من المعلومات : https://satexpome.com

نبذة عن معرض "سات إكسبو":

يمثّل معرض "سات إكسبو" منصة متخصصة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات عالمية وتبادل الرؤى حول أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأقمار الاصطناعية، بما يدعم اقتصاد الفضاء في المناطق الناشئة.

ويستفيد هذا الحدث، الذي يقام بالتزامن مع معرض "كابسات"، من التكامل بين قطاعات الاتصالات الفضائية والبث والإعلام الرقمي ليوفر منصة متكاملة للتعاون في مجال ابتكارات تكنولوجيا الفضاء. كما يُقدّم المعرض تغطية شاملة لأبرز جوانب اقتصاد الفضاء، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المتخصصة، التي تشمل برنامجاً للمشترين ومنصة مبتكرة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مؤتمرات متخصصة وقمة لمناقشة اللوائح التنظيمية وفرص الاستثمار في هذا القطاع، ومنتدى للتواصل الاستراتيجي.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم.

وبناءً على هذا الإرث، يُعتبر مركز دبي للمعارض، الموقع الرئيسي الثاني لمركز دبي التجاري العالمي، وجهة رئيسية للفعاليات المحلية والعالمية الضخمة. وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، فإن التوسعة التي أعلن عنها مركز دبي للمعارض مؤخراً بقيمة 10 مليارات درهم تُعد جزءاً أساسياً ضمن رؤية مدينة إكسبو دبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً للمعارض والفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "قرية إكسبو" التي طورها مركز دبي التجاري العالمي قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، مجتمعاً سكنياً حيوياً ومزدهراً يضم 2,273 وحدة سكنية موزعة على أربع مجمعات سكنية ضمن منظومة مدينة إكسبو دبي.

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