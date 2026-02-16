المنامة، مملكة البحرين: تنظم منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين ملتقى تعليمي رفيع المستوى بعنوان "EO Bahrain Learning Symposium"، وذلك بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي، يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير الجاري في فندق شيراتون البحرين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين الإقليميين والعالميين، وحضور أعضاء المنظمة وضيوف مدعوين من مجتمع الأعمال.

ويقام هذا الملتقى كفعالية معرفية متكاملة صُممت خصيصاً لدعم رواد الأعمال في مراحل النمو والتوسع والتحول، حيث تتضمن أجندته ثلاث جلسات رئيسية تسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الحديثة، من خلال محتوى عملي قائم على التجربة والتطبيق المباشر.

وتتناول الجلسة الأولى "رحلة ريادة الأعمال" تجربة بناء الشركات الكبرى، وتقدمها رائدة الأعمال منى عطايا، حيث تستعرض خلالها مراحل تأسيس ونمو الشركات سريعة التوسع، والتعامل مع تمويلات رأس المال الاستثماري والاستحواذات، إضافة إلى متطلبات الصمود والمرونة القيادية في مواجهة التحديات.

فيما تركز الجلسة الثانية على "التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ويقدمها الخبير لويس كورتيس، الذي يستعرض خلالها قصص نجاح حقيقية لشركات طبقت حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها، إلى جانب تقديم إطار عمل عملي يساعد المؤسسات على تبني هذه التقنيات، وتحقيق قيمة مضافة في الأداء والنمو.

أما الجلسة الثالثة، فتتناول موضوع "إتقان المبيعات المعقدة"، ويقدمها الخبير جيمس سومرز، حيث تسلط الضوء على تحديات عمليات البيع في أسواق الأعمال بين الشركات، وتستعرض أساليب بناء الثقة والفوز بالصفقات الكبرى، من خلال أربعة ركائز أساسية تعزز مكانة الشركة كخبير موثوق في سوق تنافسي.

ويستهدف الملتقى أعضاء منظمة رواد الأعمال في البحرين، ويفتتح أعماله رئيس المنظمة السيد فريد بدر، كما تتضمن الأجندة عرضاً تقدمه السيدة فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، تستعرض خلاله دور البنك ومبادراته في دعم رواد الأعمال وتمكينهم في مختلف مراحل تأسيس ونمو مشاريعهم.

ويعكس تنظيم هذا الملتقى نهج منظمة رواد الأعمال في البحرين وحرصها على تقديم فعاليات تدريبية وتثقيفية نوعية، تركز على بناء القدرات القيادية وتعزيز المعارف العملية لمنتسبيها، وربطهم بخبرات عالمية تواكب التحولات المتسارعة في مجالات النمو، والتحول الرقمي، وتطوير المبيعات، بما يدعم استدامة أعمالهم ويعزز قدرتهم التنافسية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "يمثل هذا الملتقى محطة معرفية مهمة ضمن برنامجنا السنوي لعام 2026، حيث حرصنا على تصميم أجندة عملية تلامس التحديات الحقيقية التي يواجهها رواد الأعمال، وتقدم لهم محتوى قابلاً للتطبيق في مجالات النمو، والتحول الرقمي، وبناء المبيعات المستدامة".

وأضاف: "نعتز بشراكتنا مع بنك البحرين الإسلامي، التي تعكس تكاملاً فعالاً في دعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، ونتطلع من خلال هذه الفعالية إلى تمكين أعضائنا من الاستفادة من خبرات عالمية تسهم في تعزيز جاهزيتهم للمرحلة المقبلة من التوسع والنمو".

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أن دعم المبادرات التعليمية والمعرفية يشكل أحد المحاور المهمة في استراتيجية البنك، قائلة: "نحرص في بنك البحرين الإسلامي على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قدرات رواد الأعمال وتعزيز معارفهم العملية، لما لذلك من دور محوري في دعم نمو المشاريع الوطنية وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، ويأتي تعاوننا مع منظمة رواد الأعمال في البحرين ضمن هذا التوجه الاستراتيجي".

وأضافت: "يعد هذا الملتقى منصة مهمة تجمع رواد الأعمال بخبراء عالميين، وتوفر لهم فرصاً نوعية للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال".

وتقام فعاليات الملتقى يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، على أن يتبعها غداء عمل يتيح للمشاركين فرصة إضافية للتواصل وبناء العلاقات المهنية.

وتعتزم منظمة رواد الأعمال في البحرين مواصلة تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج والمبادرات النوعية خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز الابتكار، ودعم التحول المؤسسي، بما يسهم في بناء مجتمع ريادي أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو المستدام.

نبذة عن منظمة رواد الأعمال في البحرين

منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات