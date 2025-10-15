دبي، الإمارات العربية المتحدة - سجل معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتختتم فعالياته اليوم في دبي هاربر، حضوراً لافتاً من جانب الشركات الناشئة والمبتكرين الأوروبيين لاستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية، واستكشاف فرص التوسع في أسواق المنطقة.

وأكد رواد أعمال أوروبيون مشاركون في الحدث أن مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تتيح اختبار وتطوير التقنيات الحديثة مما يحفز حركة الابتكار، ولفتوا إلى أن إكسباند نورث ستار يساهم في ترسيخ مكانة دبي بوابةً رئيسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية الساعية إلى التوسع الدولي، واغتنام فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.

وتسلط نسخة هذا العام الضوء على تنوع الابتكار الأوروبي عبر مختلف القطاعات، حيث تستفيد العديد من الشركات الناشئة من موقع دبي كمركز حيوي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، ويقدّم المشاركون حلولاً رائدة في مجالات عدة شملت تكنولوجيا الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الرقابية المتقدمة، والتنقل المستدام.

وأكد ماركو سونبرغر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة النمساوية "نوكسافيس تك سولوشنز" NoxAvis Tech Solutions، والتي تعمل على رقمنة بروتوكولات الرعاية الصحية من خلال تطبيق يُقلل الوقت اللازم لفرق الإنقاذ الجوي للوصول إلى الموقع وبدء مهامها، على الأهمية الاستراتيجية للحدث، حيث قال: "أسسنا شركتنا في النمسا، لكننا نعتزم توسيع نطاق أعمالنا عالمياً، ونرى في المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين وتبادل الخبرات".

وأتاح المعرض للشركات الناشئة المشاركة فرصة مهمة للتواصل مع عملاء وشركاء جدد، مما شكل عامل جذب رئيسي للعديد من مؤسسي الشركات الأوروبيين. وقالت صوفي بيرتين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة السويسرية "سيرابي" Serapy، والتي تستخدم تقنية المحاكاة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الشركات على الجوانب التنظيمية: "نسعى لاستكشاف شراكات وعملاء جدد؛ خصوصاً وأن منتجنا بات جاهزاً تماماً، ونمتلك قاعدة عملاء جيدة. وهدفنا من المشاركة في المعرض هو توسيع نطاق أعمالنا، والبحث أيضاً عن مستثمرين خبراء، وخاصةً أولئك الذين يمكنهم جذب عملاء جدد".

من ناحية أخرى، يُتيح التبني السريع للتقنيات الجديدة في المنطقة فرصاً كبيرة للحلول المستدامة. وبهذا الصدد، قال لودفيج سبيدل، المدير المالي للشركة الألمانية "سووبي" Swobbee، المتخصصة بتوفير حلول تبادل وشحن المركبات الكهربائية الخفيفة: "نسعى لاستكشاف الفرص المتاحة في سوق المركبات الكهربائية الخفيفة، وخاصة الدراجات النارية. ودبي تشكّل منصةً مثالية لتحقيق تطلعاتنا؛ نظراً لموقعها في صدارة المدن التي تتبنى التقنيات الجديدة".

وتجتذب رؤية دبي الطموحة للتنمية الحضرية أهم مبتكري التكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، أشار ديفيد كارفالو، الرئيس التنفيذي لشركة الروبوتات الفرنسية "هاواي تك" HAWAI.Tech، إلى إمكانات النمو الفريدة في الإمارة، حيث قال: "بات استخدام الروبوتات في قطاع البناء ضرورياً لتطوير البنية التحتية العمرانية. ونتطلع إلى إنشاء شركة مستقلة لنا في دبي بالتعاون مع المؤسسات المحلية، ذلك أن بيئة العمل في دبي توفر مرونة أكبر للتجريب والابتكار مقارنة بالسوق الأوروبية التي غالباً ما تحكمها الأطر التقليدية".

وأكد العديد من المشاركين على الإمكانات الهائلة التي توفرها السوق المحلية في دبي، لا سيما في مجال التقنيات الناشئة؛ حيث أشار مارسين سزيمانيوك، الرئيس التنفيذي للشركة البولندية "تانتوس داتا" Tantusdata المتخصصة باستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى هذه الفرصة الواعدة، قائلاً: "ثمة إمكانات هائلة للنمو في دبي، وندرك أن دولة الإمارات عموماً تطمح لأن تكون بيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، وهذا هو السبب الرئيسي لمشاركتنا في هذا المعرض".

يعد "إكسباند نورث ستار" أبرز ملتقى عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم. ويمثل هذا الحدث السنوي إحدى أبرز ركائز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

