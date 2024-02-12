الأزمات والحروب أوجدت حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

على كافة الحكومات أن تتعلم من قسوة الماضي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبها

الإمارات جمعت قادة الفكر وأصحاب القرار لحل أزمات البشرية عبر القمة العالمية للحكومات

احترام حقوق الشعوب ومحاربة الظلم والفساد والتعاون بين الدول مقومات نهضة الدول وتقدمها وضمان استقرارها

التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.. والإمارات نجحت عبر ( COP 28) في حشد الجهود الدولية لعلاج المشكلة

الإمارات العربية المتحدة: حدد معالي مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، في كلمة رئيسية ألقاها خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، 4 ركائز رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهي "الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني، والازدهار الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي".

وقال معاليه: إن الأزمات والحروب التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين أوجدت حالة من عدم الاستقرار كان لها آثار سلبية كبيرة على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في كثير من دول المنطقة، مؤكداً أن تقرير المصير يعد قوة دافعة للعزيمة البشرية نحو التقدم والتغيير للأفضل، وعلى كافة الحكومات أن تتعلم من قسوة الماضي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبها.

دور كبير للإمارات في حل القضايا الإقليمية والعالمية

وذكر معالي مسرور بارزاني أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في حل قضايا المنطقة والعالم، من خلال جمعها لقادة الفكر وأبرز العقول، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لعرض المشكلات والتحديات ومناقشة طرق حلها.

وحول أهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، أشار معاليه إلى القضية الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والسياسية على دول المنطقة والعالم، مؤكداً أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الأساسية، المستحقة من البداية كان من شأنه وضع حد لهذه المأساة التي يشهدها هذا الشعب الآن.

وأكد معاليه أن احترام حقوق الشعوب ومحاربة الظلم والفساد والتعاون بين الدول في تحقيق هذه الأهداف هي مقومات أساسية لنهضة الدول وتقدمها وضمان استقرارها، ضارباً مثالاً بالتعاون الدولي الكبير في القضاء على جماعة "داعش" الإرهابية، التي هددت أمن واستقرار المنطقة ككل.

وذكر معاليه أن إقليم كردستان العراق نجح في الحصول على حقه الشرعي خلال صراعات استمرت على مدار الـ20 عاماً الماضية، حتى أصبح شعباً ذا سيادة، وأصبح جزءاً من الشرق الأوسط.

ودعا معالي بارزاني قادة العالم والمنطقة إلى العمل على رفاه الشعوب والتركيز على تحقيق التنمية والازدهار، لخلق الأمل في غد أفضل وتوفير الوظائف لشعوبها، ودعم الاستقرار الأمني والمجتمعي.

تحدي التغير المناخي

ولفت في كلمته إلى أن التغير المناخي، يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث نجحت الإمارات من خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في حشد الجهود الدولية لعلاج هذه المشكلة، ودعم التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن تجاهل أزمة المناخ سينتج عنها تهديدات كثيرة للأمن الغذائي العالمي.

وشدد معاليه على أن وضع اقتصاد كردستان على خطى راسخة من أهم الأمور التي قامت بها الحكومة، وهي شكل أساسي للنمو والاستقرار، للاستمرار بالاستثمار في الموارد البشرية، مضيفاً: "الحوكمة ضرورية لتطوير مجتمعاتنا والمواطنون لديهم الحق لتوقع ذلك منا، لأن التنمية تخلق الوظائف وتبث الأمل إذا ما وفرنا المنظومات البيئية والاقتصادية التي تواجه الفقر وتقتلع جذور عدم الاستقرار".

#بياناتحكومية

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