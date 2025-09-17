يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للتميز في طب الجلدية وطب التجميل (ميدام 2025)، والذي يقام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويجمع نخبة من الأطباء والمتخصصين في طب الجلدية وطب التجميل والرعاية الصحية.

تنظَّم المؤتمر"دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالشراكة مع جمعية ومؤتمر ميدام، في خطوة تعكس التزام دبي المتواصل بتعزيز موقعها الريادي كمركز عالمي للمؤتمرات الطبية والابتكار العلمي.

10 سنوات

ويُعد مؤتمر ميدام من أبرز الفعاليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، ويحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقه، مسجّلًا نموًا متسارعًا في حجم المشاركة العلمية والمهنية، ومُكرّسًا مكانة دبي كمحطة رئيسية لتلاقي العقول والخبرات الطبية.

لحظة فخر

وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر وجمعية ميدام: "يمثل بلوغنا النسخة العاشرة من مؤتمر ميدام لحظة فخر لما حققناه من تطور ونمو خلال العقد الماضي. لقد أسهمت دبي، بفضل مكانتها العالمية كبوابة للابتكار والتبادل المعرفي، في تعزيز نجاح المؤتمر وجذب نخبة المتخصصين من شتى أنحاء العالم. وسيركز برنامج هذا العام على التقنيات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي ودورهما المحوري في إعادة رسم مستقبل طب الجلد وطب التجميل."

تبادل الخبرات

ومن جانبه، قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي لـ دي إكس بي لايف: "استضافة مؤتمر طبي بهذا الحجم والأهمية يؤكد مجددًا المكانة التي تحظى بها دبي كوجهة أولى في المنطقة لتنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المتخصصة، والتي تستقطب أفضل الخبراء والممارسين من مختلف المجالات"، وأضاف: "إن تنظيمنا لمثل هذه المؤتمرات يُسهم في دعم القطاع الطبي، ويعزز من تبادل الخبرات، ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في التخصصات الحيوية مثل طب الجلد والتجميل."

90 جلسة علمية

وسيضم مؤتمر ميدام 2025 أكبر برنامج علمي في تاريخه، مع أكثر من 90 جلسة علمية و300 محاضرة، تغطي محاور دقيقة تشمل أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات العلاج الشخصي، والطب التجديدي، والتقنيات الناشئة التي تُعيد صياغة الرعاية الصحية الجلدية.

مشاركة قياسية

ومن المتوقع أن تسجل المشاركة في المؤتمر رقمًا قياسيًا، حيث أكدت مؤسسات عالمية بارزة حضورها، من بينها: الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية (AAD)، الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد (ILDS)، الأكاديمية الأوروبية لطب الجلد والأمراض التناسلية (EADV)، الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة (RCP)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب جمعيات وطنية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، وأفريقيا. ويأتي ذلك بعد النجاح اللافت لـ"ميدام أفريقيا"، الذي أُقيم لأول مرة في المغرب هذا العام.

فرص تعليمية

وقال الدكتور سعد الصغير، الأمين العام، أمين الصندوق ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر ميدام: "ونحن نخطو بخطوات واثقة نحو العقد الثاني من مسيرتنا، نركز على توسيع نطاق المؤتمر عالميًا وتعزيز تأثيره العلمي؛ وقد أثبتت دبي دومًا أنها المنصة الدولية الرئيسية لنشر المعرفة الطبية، ونحن في ميدام فخورون بالمساهمة في هذا الحراك من خلال توفير فرص تعليمية وتفاعلية لا مثيل لها."

معرض كبير

وسيتضمن الحدث كذلك معرضًا صناعيًا واسعًا، يشارك فيه عدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، حيث ستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة الأدوية، والأجهزة الطبية، وتقنيات التجميل وطب الجلدية الحديثة.

ترسيخ مكانة دبي

ومنذ انطلاقه، أصبح مؤتمر ميدام الحدث الأضخم والأكثر تخصصًا في مجال طب الجلدية بالمنطقة، جامعًا صفوة الأطباء والباحثين ورواد الصناعة من مختلف دول العالم. وتُعد النسخة العاشرة استمرارًا لهذا الإرث العلمي، وترسيخًا لمكانة دبي كمنظم ومستضيف موثوق للمؤتمرات الطبية الدولية الكبرى.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: www.meidamcongress.com

للتواصل الإعلامي:

أثر أحمد

المكتب الإعلامي لمؤتمر ميدام

البريد الإلكتروني: athar@meidamassociation.com

الهاتف: +971 50 599 9657