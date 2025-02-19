دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم "الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر" الأول من نوعه في المنطقة فعالياته في دبي، بمشاركة نخبة عالمية من أبرز خبراء القطاع الذين تشاركوا رؤىً حصرية حول كيفية ترجمة أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية حول العالم إلى تحسينات ملموسة في جودة حياة الأجيال المقبلة.

نظّمت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، المعهد الأكاديمي الأول في العالم المتخصّص في علم إطالة العمر، بالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، هذا الملتقى، بدعمٍ من مركز أبحاث علوم إطالة العمر، وهو شبكة عالمية تهدف إلى دعم الابتكار والتعليم في مجال علوم إطالة العمر.

وعُقد الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر يومي 13 و14 فبراير في مجمّع دبي للمعرفة، لمناقشة الفرص المتاحة اليوم في قطاع إطالة العمر العالمي الواعد. وحضر الملتقى الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والبروفيسور الدكتور دومينيك ثور، عميد كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال.

وحظيت نخبة من الخبراء من أبرز الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مثل مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية وجمعية الإمارات لطبّ نمط الحياة وإطالة العمر ودائرة الصحة – أبوظبي وجامعة برمنجهام دبي، بفرصة تبادل رؤىً ملهمة حول كيفية رسم معالم مستقبل إطالة العمر خلال هذا الحدث الذي استمرّ لمدة يومين.

مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، يرحّب بالحاضرين في "الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر"

وقدّم "الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر" برنامجاً مبتكراً من النقاشات الملهمة والجلسات الحوارية المتركّزة حول كيفية ترجمة أبحاث علوم إطالة العمر الرائدة إلى حلول قابلة للتنفيذ.

تأتي الشراكة بين مجمّع دبي للعلوم وكلية جنيف لعلوم إطالة العمر تأكيداً على التزامهما المشترك بدفع عجلة التقدّم والنمو ، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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