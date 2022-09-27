تشارك دائرة القضاء بأبوظبي في فعاليات المعرض الدولي التاسع عشر للصيد والفروسية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ بتنويع قنوات التواصل مع المجتمع بما يساهم في نجاح رسالة الدائرة التوعوية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي انسجاماً مع أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز مشاركتها وتواجدها في الساحات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة وفرصة للتواصل مع المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباق الهجن لإلقاء الضوء على القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وأوضح العبري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة قوانين متكاملة ودقيقة، لا تقتصر على التشريعات التي تحفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي بل تجاوزت ذلك نحو الاهتمام بكافة جوانب الحياة، وذلك من خلال سن التشريعات التي تكفل حفظ واحترام جميع أنواع الحياة

حولنا، وهو ما يؤكد تطور نظامها القضائي واحتلاله مكانة متقدمة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

إلى ذلك، يعرض جناح دائرة القضاء في المعرض أهم إصداراتها القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، وعرض الإصدارات القانونية لفرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي " كاس"، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي من انتاج دائرة القضاء؛ حول دور الشيخ زايد طيب الله ثراه في تشجيع الرياضة بشكل عام، والتراثية منها بشكل خاص وفي مقدمتها رياضتي الصيد والفروسية.

#بياناتحكومية

- انتهى -