المنامة، مملكة البحرين: نظم "خليجي بنك"، أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ورشة تعريفية لموظفيه حول المشروع الوطني "لامع"، المنصة الوطنية الرائدة لاكتشاف وصقل وإبراز الكفاءات الشبابية البحرينية، وذلك في إطار حرص البنك على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقد أدار الورشة عدد من موظفي "خليجي بنك" من المشاركين السابقين في المشروع الوطني "لامع"، وهم محمد عبدالحكيم الخياط، وحمد عبدالرحمن الكوهجي، وعلي صلاح ساتر، حيث استعرضوا من خلال تجاربهم الشخصية أبرز محطات البرنامج، والمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال رحلتهم مع "لامع"، إلى جانب تسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه البرنامج على مسيرتهم المهنية وتطوير قدراتهم القيادية والعملية داخل بيئة العمل

كما تناولت الورشة أهداف المشروع الوطني "لامع"، ورسالته الرامية إلى بناء مجتمع شبابي قائم على الأداء العالي والتميز، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مراحل البرنامج وآليات المشاركة فيه، وما يوفره من فرص نوعية تسهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية والمهنية للمشاركين، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم الوظيفية وقدرتهم على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج "خليجي بنك" المتواصل في الاستثمار بالكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم الورش والبرامج التطويرية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير بيئة عمل محفزة على التعلم المستمر وتبادل الخبرات، ويرسخ ثقافة التطوير المهني داخل البنك.

كما تعكس الورشة حرص البنك على تشجيع موظفيه للاستفادة من المبادرات الوطنية النوعية التي تدعم التميز المؤسسي والشخصي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والتطور، انسجاماً مع توجهات مملكة البحرين الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للقيام بأدوار مؤثرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: "نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المهنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النجاح والتميز المؤسسي، ومن هذا المنطلق نحرص بصورة مستمرة على دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات موظفينا وتعزيز قدراتهم القيادية والمهنية، بما يواكب تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية".

وأضافت: "يمثل المشروع الوطني "لامع" إحدى المبادرات الوطنية الملهمة التي نجحت في إبراز العديد من الطاقات الشبابية البحرينية الواعدة، ونحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التعريفية التي تهدف إلى تشجيع موظفينا على الاستفادة من الفرص النوعية التي يقدمها البرنامج، بما يعزز ثقافة التميز والابتكار والتطوير المستمر داخل بيئة العمل".

ويواصل "خليجي بنك" تنفيذ مبادراته وبرامجه الهادفة إلى دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العنصر البشري كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في الاستثمار بالطاقات الوطنية وتمكين الشباب.

ويُعد "خليجي بنك" من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجاً مصرفياً متكاملاً يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة للأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية والتنموية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

