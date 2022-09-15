

الرياض: وقعت شركة DisruptionX الشركة الرائدة في مجال منصات الألعاب الكترونية التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين اليوم مذكرة تفاهم مع شركة التميز السعودية القابضة خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وقال الشريك المشارك مدير شركة DisruptionX في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخلص باريول: إن شركتنا شركة ناشئة لتطوير الألعاب؛ ولديها أكثر من 50 مطوراً للألعاب الإلكترونية باستخدام وحدة ذكاء اصطناعي وبروتوكول بلوكتشين خاص بها؛ لتحسين مهارات اللاعبين وتقديم حزمة SDK للمطورين.

ومن جهته قال رئيس التقنية للذكاء الصناعي في شركة التميز السعودية/ عمر ميان: نحن جميعاً متحمسون للتعاون مع المواهب الشابة في السعودية لجلب الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكتشين، وأحدث ما توصل إليه العالم في مجال سوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، إلى سوق الألعاب السعودي.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر الفرص الواعدة في المنطقة في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتصبح لاعباً رئيساً في الجيل الجديد من صناعة استديوهات الألعاب.

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