يدعم قادة صناعة السفر والسياحة من جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال مجموعة من المبادرات المستدامة، شعار معرض سوق السفر العربي 2023 "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط خبراء السفر والسياحة من جميع أنحاء الشرق الأوسط الضوء على التحديات والفرص التي يجب أن تعالجها الاستراتيجيات المستدامة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري لسوق السفر العربي قبيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر الاجتماع الذي تم انعقاده في فندق إنتركونتيننتال دبي - فستيفال سيتي، ممثلين كبار من: أماديوس كوليرز إنترناشيونال ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وكلية دبي للسياحة مجموعة إعمار للضيافة ومجموعة الاتحاد للطيران وشركة فارنك لإدارة المرافق وهيلتون وفنادق ومنتجعات آي جي إتش، حيث تنضم الفنادق والمنتجعات والهيئة الملكية في العلا وفنادق تايم وجوجل إلى شركة آر إكس الجهة المنظمة للحدث لإجراء مناقشة متعمقة حول النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي.

سيشهد سوق السفر العربي 2023 تماشياً مع شعار المعرض "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية"، اجتماع أبرز الخبراء من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم في دبي لاستكشاف كيفية تحييد الكربون عن السياحة العالمية وقطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "ستكون دورة العام المقبل من المعرض هي الدورة الثلاثين من سوق السفر العربي، حيث يخطط فريقنا احتفالاً بهذا الإنجاز الهام للكشف عن تعهد مخصص للاستدامة للمعرض، والذي سيتضمن تحديد 30 هدفًا قصير الأمد وطويل الأمد نهدف من خلاله تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية".

وأضافت كورتيس قائلة: " نعمل عن كثب مع العارضين والشركاء للمساعدة في تحفيز التغيير المستدام في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حيث كانت الأفكار التي تم تقديمها خلال اجتماع المجلس الاستشاري لدينا قيمة ومفيدة للغاية وستساعدنا على ضمان أن تكون النسخة الثلاثين من المعرض هي الأكثر استدامة حتى الآن".

سلط أعضاء المجلس الاستشاري لسوق السفر العربي الضوء على مجموعة متنوعة من الأفكار لزيادة الوعي بالاستدامة خلال نسخة 2023 من الحدث، ليس فقط للمعرض بذاته فحسب، ولكن أيضًا لجميع المشاركين، حيث تضمنت البنود المدرجة على جدول الأعمال كلاً من: تقليل النفايات المطبوعة والبلاستيكية والعمل مع شركاء مسؤولين بيئيًا والمزيد غيرها، كما سيستخدم سوق السفر العربي وأصحاب المصلحة الاجتماعات المستقبلية لتطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير العملية قصيرة وطويلة الأمد مع إمكانية تحقيق تأثير إيجابي على البيئة.

وفقًا لـمنظمة السفر الدولي المستدام، تمثل الأنشطة المتعلقة بالسياحة ما يقرب من 8 ٪ من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، حيث سيواصل فريق سوق السفر العربي العمل بشكل وثيق مع أعضاء المجلس الاستشاري في محاولة لتسهيل الدور الرائد الذي يلعبه قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط في قيادة العمليات المستدامة، وسوف يسلط المشاركون الضوء على أفضل الممارسات الصناعية والابتكارات المتطورة مع إمكانية تسريع إزالة الكربون عالميًا.

وتعليقًا على الفوائد العديدة التي توفرها السياحة المسؤولة، علق فاسيل زيجالو، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط ومدير محفظة شركة آر إكس العالمية قائلاً: "من الواضح أن العمليات المستدامة لها دور حاسم في التخفيف من الأثر البيئي لقطاع السفر على مستوى العالم، ولكن إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة فإنه يمكنها أيضًا تقديم مجموعة من المزايا التجارية، حيث أصبحت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات أهمية متزايدة في جميع الصناعات مع استخدام المستثمرين الواعين اجتماعيًا هذه المعايير لإدارة محافظهم الاستثمارية، وقطاع السفر ليس استثناء عن ذلك".

وأضاف زيجالو قائلاً: "ستلعب التجارب والخبرات والأفكار التي يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري لدينا دورًا حيويًا في ضمان أن يوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية يستطيع فيه قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم من عرض الابتكارات وتبادل المعرفة والمساعدة في تشكيل مستقبل قطاع السياحة والضيافة المستدام للأجيال القادمة".

حضر المجلس الاستشاري لمعرض سوق السفر العربي 2023 بالإضافة إلى ممثلين من آر إكس كلاً من: جمال شندول ، نائب الرئيس الأول الشرق الأوسط وأفريقيا في أماديوس، و كريستوفر لوند، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كوليرز إنترناشيونال، و جريجوري فولر، نائب الرئيس المساعد للعلامة التجارية والمحتوى في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، ويوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجيف ستراشان، مدير كلية دبي للسياحة و مارك كيربي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة، ويورج أوبرمان ، نائب رئيس العمليات المركزية في مجموعة الاتحاد للطيران، ونادية إبراهيم ، رئيس قسم الاستدامة في شركة فارنك وعضو مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، و يوكيم جان سليفير، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى فنادق هيلتون، و جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس التجاري في فنادق ومنتجعات آي إتش جي، وجون نورثن، المدير التنفيذي ورئيس الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية للعلا، ومحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، وبلال قباني، رئيس قطاع العلامات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جوجل.

سيستكشف برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2023 كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة مثالية للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام في المستقبل من خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، الذي سينعقد العام المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023.

سيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثلاثين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 01 ولغاية الخميس 04 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2023، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة mlgb.ht-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس): تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 07 إلى 09 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 04 ولغاية الخميس 06 أبريل 2023 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 03 ولغاية 05 أبريل عام 2023 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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