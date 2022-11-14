أبوظبي، الإمارات: شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم افتتاح الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي المالي" في قصر الإمارات.

كما شهد سموه في إطار فعاليات حفل الافتتاح عرضاً لطائرات بدون طيار يصور مفهوم "اقتصاد الصقر" الذي أُعلن عنه مؤخراً باعتباره رمزاً تتجسد فيه قصة الصعود الاقتصادي الباهر لدولة الإمارات وارتكازه على نمو إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد للممارسة الأعمال.

ورافق سموه خلال فعاليات الافتتاح كل من سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتستمر فعاليات هذا الملتقى، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة G42، إلى غاية 18 من الشهر الجاري، ويستقطب 500 من أبرز المستثمرين والخبراء في القطاع المالي من أكثر من ثلاثين دولة للمشاركة في 30 فعالية مختلفة بما فيها مهرجان فينتك أبوظبي.

ويستند هذا الحدث، الذي تقام فعالياته على مدار أسبوع، إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها أبوظبي عالمياً في القطاع المالي ليستقطب نخبة من أبرز الفاعلين في القطاع من جميع أنحاء العالم للنقاش وتبادل الأفكار والرؤى بشأن مختلف المواضيع المالية كالتكنولوجيا المالية والابتكار والشركات الناشئة وتمويل المشاريع الجديدة وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والاستدامة والمجتمع.

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