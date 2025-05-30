تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات الدورة ال "55" من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي يستمر حتى 1 يونيو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وتستعرض الهيئة خدماتها المتطورة وحلولها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات أمام أكثر من "500" عارض محلي وعالمي وما يزيد عن "1800" من كبار المصممين والصناع والمتخصصين.

وتسلط الهيئة الضوء من خلال منصتها في المعرض على خدماتها التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمرافق التي توفرها للمستثمرين لتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، إلى جانب استعراض الفرص والإمكانيات التي تتيحها الهيئة للشركات العاملة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، من خلال "مجمع الذهب والألماس والسلع" التابع لها، والذي يعد منشأة متخصصة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات شركات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

استراتيجية طويلة الأمد

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد ترمي إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد لصناعة الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الإمارة الشاملة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، مضيفًا أن الهيئة تحرص على الاستفادة من هذه المنصة الإقليمية البارزة للترويج الفعال لما لديها من فرص استثمارية فريدة خاصة من خلال مجمع الذهب والألماس والسلع الذي يعد نموذجاً متقدماً في توفير بيئة استثمارية متكاملة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الصناعة عالية القيمة، مؤكداً أن استقطاب الشركات العاملة في مجال صناعة الذهب والأحجار الكريمة من أولويات الهيئة حيث تستضيف مراكز إقليمية ومقرات رئيسية لعدة شركات عالمية رائدة في هذا المجال، وتعمل على تطوير نظام بيئي شامل يدعم جميع جوانب سلسلة القيمة في هذا القطاع، من التصنيع والتجارة وصولاً إلى التصدير والتوزيع.

بنية تحتية تنافسية

يشار إلى أن "مجمع الذهب والألماس والسلع" التابع لهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي يعد منصة استراتيجية حيث يوفر بيئة مثالية ومتطورة للمستثمرين والتجار الذين يتعاملون في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ويتميز المجمع ببنيته التحتية المتقدمة التي تضم مرافق عالمية المستوى مُصممة بدقة لتوفير ميزة تنافسية كبيرة للشركات العاملة في هذا القطاع عالي القيمة.

كما يقدم المجمع خدمات تشمل أنظمة أمان متطورة وبيئات تصنيع متخصصة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم سلاسل الإمداد العالمية المعقدة، مما يضمن حركة فعالة ومعالجة آمنة للسلع الثمينة، ويعد المجمع خياراً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها محلياً والاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية الأوسع، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز رئيسي لهذه الصناعة الحيوية.

منظومة متكاملة من الخدمات

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

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