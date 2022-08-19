أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي، حيث ضمت المجموعة الثانية من المشاركين 43 من المسؤولين في مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بينهم رؤساء تنفيذيين ومديرين عامين ومديرين تنفيذيين. ومن المخطط أن تنظم الجامعة حفل التخرّج في العام 2023 في حرمها في أبوظبي.

وتسعى الجامعة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمتد البرنامج لفترة 12 أسبوعاً، ويشمل مساقات دراسية ومحاضرات إلى جانب مشاريع يعمل عليها المشاركون ضمن فرق. ويركّز البرنامج على موضوعات أساسية، منها: مقدمة حول ماضي وحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والاقتصاد، والإدراك اللغوي والذكاء، والإدراك البصري والذكاء، إضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وصياغة السياسات، ومستقبل علم الروبوتات.

ويقدّم المساقات 11 خبيراً من قادة مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، منهم رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور إريك زينغ; والبروفيسور مايكل جوردان والبروفيسور أليكسل أ. إيفروس من جامعة كاليفورنيا بيركلي; والبروفيسور راج ريدي والبروفيسور تاكيو كانادي من جامعة كارنيجي ميلون; والبروفيسورة دانييلا روس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب نخبة من خبراء هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "وضع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) رؤية حكيمة لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي من خلال بناء القدرات البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والمجتمع ككل. وتؤكد هذه الرؤية على الحاجة إلى إثراء معرفتنا بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية ضمن مختلف المجالات وفي القطاعين العام والخاص. وتماشياً مع هذه الرؤية، يعمل البرنامج التنفيذي على إعداد وتمكين

مجموعة من قادة الذكاء الاصطناعي المواطنين لتبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق مهاراتهم ومعرفتهم ضمن مؤسساتهم، وذلك بهدف تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية".

يُذكر أن المشاركين عملوا، كجزء من مشاريع تخرجهم، على معالجة أحد التحديات الوطنية الحالية من خلال تقديم حل بحثي قائم على الذكاء الاصطناعي. وتم تقسيم المشاركين إلى ثمانية فرق، وتعاون أعضاء كل فريق مع بعضهم البعض لاقتراح حلول قدموها أمام لجنة استشارية. وتألفت اللجنة الاستشارية من سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء; وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات; والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ;والبروفيسور بريسلاف نوكاف، أستاذ ونائب رئيس قسم معالجة اللغات الطبيعية بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتضمنت مشاريع التخرج مقاربة للكشف المبكر عن السرطان، ومنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي للحد من عمليات الاحتيال، ونظاماً للتنبؤ بالطقس، ومنصة موحدة لخدمة العملاء، ومنصة إدارة مالية تعتمد على تقنيات الجيل الثالث لشبكة الويب، ومنصة لإدارة الطاقة، ومنصة تنبؤ لسلسلة التوريد، ونظام تنبيه ذكي للتهديدات.

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز النقل المتكامل. وتهدف هذه الزيارات إلى إطلاع المشاركين على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أطلقت البرنامج التنفيذي في سبتمبر 2021، بهدف دعم القطاعات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من خلال تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات العملية في مواجهة التحديات الوطنية. وقد احتفلت الجامعة في مارس 2022 بتخرّج الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 41 مشاركاً.

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لمحة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والتقنيات الرقمية في جميع القطاعات الصناعية، وتهدف إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق التقدم المنشود. وتقدم الجامعة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا المصممة لبناء المعارف والمهارات التخصصية المتقدمة في مجال الذكاء

الاصطناعي، بما فيها الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية. للمزيد من المعلومات حول معايير القبول، يرجى الضغط هنا، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

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آية سكّوري

رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي Aya.sakoury@mbzuai.ac.ae