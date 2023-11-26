شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية مؤخراً في المؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد 2023، في كوستاريكا تأكيداً لحضورها الريادي البارز في المشهد العالمي للتعليم العالي، بما تقدمه من تعزيز لثقافة البحث العلمي وترسيخ لمعايير الابتكار والتميز، وجاءت المشاركة الدولية من خلال التعاون مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح لعرض رؤى الجامعة في البحث العلمي وخدماتها لتمكين ودعم دارسي الدكتوراه في أبحاثهم من خلال "التحالف الدولي لدارسي الدكتوراه" قبيل المؤتمر، ضمن مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد، خلال رحلتهم الأكاديمية لنيل شهادة الدكتوراه.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى للجامعة، تحرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على الحضور العالمي في المحافل الدولية وتعزيز الشراكات الدولية تأكيداً على دورها الريادي في التعليم الذكي. ويعد مؤتمر المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم من أهم الشراكات الدولية التي تحرص الجامعة على توطيدها والتي تساهم في توثيق دور الجامعة مع المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وترسيخاً لمبادئ الابتكار والتميز في تطوير التعليم وحرصنا على المساهمة بفاعلية في تسريع وتيرة تحول المنظومة التعليمية على نطاقٍ عالمي".

استضافت المؤتمر الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد في كوستاريكا، وتضمن عروضاً تقديمية من جانب مجموعة من الخبراء والمختصين، وجلسات نقاشية حول مواضيع ومحاور متنوعة. كما أتاح المؤتمر لدارسي الدكتوراه تقديم مشاريعهم، وتلقي ملاحظات مباشرة من أقرانهم والخبراء الأكاديميين. ومثّل جامعة حمدان بن محمد الذكية في هذا المؤتمر البروفيسور مصطفى حسن، نائب الرئيس للتعاون الدولي لدى الجامعة، إذ شارك في جلسة المجلس العالمي لدارسي الدكتوراه قبيل انعقاد المؤتمر. وخلال الجلسة، قدم البروفيسور حسن عرضاً تقديمياً سلط خلاله الضوء على دور جامعة حمدان بن محمد الذكية باعتبارها الشريك الرئيسي في التحالف الدولي لدارسي الدكتوراه، مشدداً على التزامها بنشر المعرفة وتوطيد أواصر التعاون في هذا المجال.

من جانبه، قال البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي: "تمثّل مشاركتنا في المؤتمر شهادة على التزامنا الراسخ بدفع عجلة التعليم الذكي. ونؤكد عزمنا على مواصلة دعم وتمكين دارسي الدكتوراه في أبحاثهم ضمن مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد ورفدهم بالموارد التعليمية وفرص التعلُّم والتواصل مع أقرانهم على المستوي العالمي".

وتولّت الدكتورة سوما الحاج علي، مدير التميز والحوكمة لدى الجامعة إدارة جلسة نقاشية ضمن شبكة الجودة للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وشهدت الجلسة أيضاً مشاركة البروفيسور مصطفى حسن من جامعة حمدان بن محمد الذكية؛ والبروفيسور أوجات داروجات من جامعة تيربوكا؛ والدكتورة ماري موروتشو كويزادا من الجامعة التقنية الخاصة دي لا لوخا ومعهد أمريكا اللاتينية والكاريبي لجودة التعليم العالي عن بعد؛ والدكتور جورج أوباشس من الرابطة الأوروبية لجامعات التدريس عن بعد؛ والبروفيسورة جولييت إنيجبيديون من الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا؛ والبروفيسور راجني تشاند من جامعة ساوث باسيفيك. وأقيمت الجلسة تحت عنوان "ضمان الجودة من منظور إقليمي: أفضل الممارسات في عصر التعليم الرقمي" بالتزامن مع الأسبوع العالمي للجودة، وتمحورت حول تحديات ضمان الجودة في التعليم المفتوح والتعليم المرن والتعليم عن بعد، بهدف تسريع تبني أفضل الممارسات، وتعزيز النقاشات العالمية حول معايير ضمان الجودة.

وانعقد مؤتمر المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد تحت شعار "التعاون والتضامن من أجل مستقبل التعليم"، تأكيداً على أهمية التعاون والعمل المشترك في ضمان الوصول إلى الموارد التعليمية وصياغة ملامح مستقبل التعليم عالمياً. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي المجتمعات التعليمية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

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