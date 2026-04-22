المنامة – جامعة الخليج العربي: تنظّم جامعة الخليج العربي مؤتمرًا علميًا دوليًا متخصصًا حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026م، في العاصمة المنامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من المنطقة والعالم، وذلك لمناقشة أحدث الابتكارات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الطب، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، والتعليم الطبي، والجينوميات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، أن برنامج المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور المتقدمة، حيث تركز الجلسات العلمية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقاية من أمراض القلب والتنبؤ بمخاطرها، ودعم رعاية مرضى السكري والسمنة من خلال المراقبة المستمرة والعلاج المخصص، إلى جانب تطوير تقنيات الأشعة التشخيصية وتحسين دقتها.

وأشار إلى أن جلسات متخصصة ستستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، بما يشمل الفرز الذكي للمرضى، والرصد المبكر للحالات الحرجة، وتخصيص الخطط العلاجية بما يعزز كفاءة الاستجابة الطبية وجودة الرعاية الصحية.

ويتناول المؤتمر كذلك الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مع التركيز على حماية خصوصية المرضى وضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة، إضافة إلى مناقشة دوره في تطوير التمريض والتعليم الطبي والطب الدقيق، من خلال دعم القرار السريري، وتطبيقات المراقبة عن بُعد، وتأهيل كوادر صحية رقمية قادرة على مواكبة التحول التقني المتسارع، إلى جانب تخصيص جلسة طلابية تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي.

ويمتد النقاش ليشمل مجالات الجينوم والمعلوماتية الحيوية، بما في ذلك اكتشاف المؤشرات الحيوية، وتسريع تطوير الأدوية، والتنبؤ بالاستجابة العلاجية، فضلًا عن تعزيز خدمات الرعاية الأولية والافتراضية، وتحسين إدارة الأمراض المزمنة خارج المرافق الصحية التقليدية.

ويُختتم المؤتمر بتنظيم ورش عمل تطبيقية تتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تفسير تخطيط القلب، وتصميم البحوث السريرية، وتحليل البيانات الصحية، في إطار توجه متسارع نحو دمج هذه التقنيات في المنظومة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وجودتها، مع التأكيد على التكامل بين الابتكار التقني والخبرة البشرية.