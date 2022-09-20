العين: أعلنت الأكاديمية الوطنية للمخترعين (NAI) وجمعية مالكي الملكية الفكرية (IPO) عن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم مُنحت براءات اختراع في عام ٢٠٢١ وذلك بناءاً على بيانات مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية (USPTO).

وقد أكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أنه مع حصول أعضاء هيئة التدريس والباحثين على ٣٣ براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام ٢٠٢١، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي الجامعة الوحيدة في الدولة ضمن قائمة أفضل ١٠٠ جامعة عالمياً بناءً على عدد براءات الاختراع الممنوحة، حيث صُنّفت الجامعة في المرتبة ٩٠ من هذه القائمة والذي يؤكد على الدور الكبير والمستمر للجامعة في دعم الابتكار وتعزيز بيئته من خلال توفير المُمكّنات المطلوبة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أنه بالاضافة إلى ٣٣ براءة اختراع مُنحت من USPTO ، فإن هناك عشرة براءات اختراع مُنحت في دول آخرى، كما أن براءات الاختراع الممنوحة كانت في مجالات مختلفة منها التخصصات الطبية، تقنية المعلومات، الطاقة المتجددة، و مصادر المياه.

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد مراد بأن هذا الإنجاز الجديد لجامعة الإمارات في البحث والابتكار، يعكس جهود الجامعة المستمرة وتشجيعها الدائم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين من خلال تطوير البيئة البحثية الممتازة. كما أن جهود الجامعة تعتمد على رؤية الإمارات ٢٠٢١ بأن تكون من أفضل دول العالم في الابتكار وتحقيق جودة الحياة والازدهار الوطني. وأن جهود جامعة الإمارات تتواءم مع الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية. وقد طوّر مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة استراتيجية متكاملة لدعم الأنشطة البحثية والابتكار بالاضافة إلى تطوير ونشر الوعي في مجتمع الجامعة حول أهمية حماية الملكية الفكرية، فقد أنشأت الجامعة السياسات والإجراءات التنظيمية التي تدعم الأنشطة البحثية والابتكارية. وقد أثنى الدكتور أحمد مراد على جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمخترعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي والاستثنائي، وأضاف بأن جميع الأقسام والوحدات بالجامعة تعمل مع بعضها البعض لتعزيز البحث والابتكار في الجامعة.

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