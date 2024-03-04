القاهرة: أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في مجال التأمين، والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر "اعرف تستفيد" المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، والمنظم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في محافظة دمياط، تحت رعاية السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث افتتح المعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وتأتي مشاركة أليانز في المعرض في إطار جهودها المستمرة للمساهمة في رفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز القدرات المالية للأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية، وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك في إطار مشاركتها للدولة في استراتيجيتها الخاصة بالشمول المالي والتأميني.

يهدف المعرض والمؤتمر إلى تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها بالشكل الأفضل لتطوير وتنمية أعمالهم المتعلقة بأنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.

جدير بالذكر أن مجموعة شركات أليانز بمصر دائمًا ما تتخذ خطوات استباقية لزيادة الوعي التأميني للمجتمع المصري بمختلف فئاته، وذلك من خلال حملات توعية وأنشطة مختلفة تهدف إلى التركيز على أهمية التأمين وأنواعه المختلفة، والتعريف بمفاهيم التأمين المعقدة وتقديم التوجيه العملي، وذلك من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية وقنوات الاتصال المبتكرة.

حول مجموعة شركات أليانز:

أقامت مجموعة أليانز العالمية تحالفًا استراتيجياً مع مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا في عام 2023، ليأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

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