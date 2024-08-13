برنامج "سامسونج المجتمعي العالمي" أحدث الفعاليات الرئيسية في المخيم

دبي: أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وشركة "سامسونج جلف للإلكترونيات"، إطلاق شراكة رائدة لدمج "برنامج سامسونج للابتكار" في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، في مبادرة هادفة لتمكين الأجيال الشابة في دولة الإمارات من المهارات المستقبلية وتعزيز التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وتسهم هذه الشراكة في أن يصبح "برنامج سامسونج للابتكار" العالمي واحداً من الفعاليات الرئيسية في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024. وتهدف إلى تزويد المواهب بفهم شامل لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها الواقعية. ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في دفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن التعاون الشركات العالمية الرائدة في تعزيز المبادرات الوطنية المبتكرة، يمثل توجهاً رئيسياً في حكومة دولة الإمارات، في دعم جهود تعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن دمج خبرات القطاعين الحكومي والخاص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسهم بشكل كبير في ضمان تمكين الأجيال الناشئة والشابة، وتزويدها بمهارات وخبرات جديدة، وتعزيز وعيها وإدراكها لأهمية الذكاء الاصطناعي، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية بتأهيل جيل من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال دوهي لي رئيس "سامسونج جلف للإلكترونيات": "نحن في سامسونج عل قناعة راسخة بقوة التعليم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات. ومن خلال إتاحة برنامج سامسونج للابتكار "Samsung Innovation Campus" في مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتدريس الذكاء الاصطناعي بل ندعم الجيل القادم من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا. وتؤكد هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات والقدرات والأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي".

ويعد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي الحدث الأبرز في المنطقة للتوعية بأساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم مجموعة شاملة من التدريبات وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وجلسات الخبراء. ويغطي المخيم في دورته الحالية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلم البيانات وتعلم الآلة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني، ليوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين للتعرف على الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل يقدمها نخبة الخبراء، وفعاليات لاستكشاف تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات.

ويقدم "برنامج سامسونج للابتكار" منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة. ويتضمن البرنامج دورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء. ويتلقى المشاركون تدريباً عملياً يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية على سيناريوهات واقعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والابتكار، وإعداد الطلاب لمهن المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين التسجيل في برنامج سامسونج للابتكار ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp/، كما يمكن التعرف على مبادرات سامسونج في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، من خلال الرابط: https://www.samsung.com/ae/innovation-campus/ .

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