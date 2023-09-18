تاف مادر الفجيرة يقام يوم 14 أكتوبر ويتضمن مزيداً من العقبات الحماسية

تاف مادر دبي يعود يومي 11 و12 نوفمبر

تحدي العقبات الشهير عالمياً يتضمن سباقيّ 5 و10 كيلومتر وسباق ميني مادر للأطفال بين 6 و12 عام

دبي، (الإمارات العربية المتحدة): يستعد تاف مادر، تحدي سباق العقبات الأِشهر عالمياً، للعودة إلى إمارتي دبي والفجيرة في الموسم الجديد، بعد النجاح والإقبال الكبير اللذين حظي بهما في السنوات السابقة. ويتضمن التحدي مجموعة من أضخم الفعاليات حتى الآن، بما في ذلك تاف مادر وميني مادر، بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل.

وينطلق تاف مادر الفجيرة في حديقة الفجيرة للمغامرات يوم 14 أكتوبر، مع مجموعة من العقبات الحماسية والممتعة على مدار الأسابيع المقبلة. وتتضمن نسخة 2023 من التحدي سباق 10 كيلومتر المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق ويضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومتر المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق ويضم أكثر من 13 عقبة. كما يقام تحدي ميني مادر المخصص للأطفال بين 6 و12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات. ويمكنكم التسجيل الآن من خلال الموقع الإلكتروني

www.toughmudderarabia.com/events/rasalkhaimah، وحجز التذاكر التي تبدأ من 170 درهم إماراتي لسباق تاف مادر و70 درهم إماراتي لسباق ميني مادر.

وتُعد حديقة الفجيرة للمغامرات أبرز منتزه في الإمارة وتبلغ مساحتها 20 هكتاراً، وتتميز بتضاريسها المتنوعة ومساراتها المُتقنة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة تحدي تاف مادر وتحفيز المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم.

وتستمر المتعة في الموسم الحالي مع تاف مادر دبي الذي يعود يومي 11 و12 نوفمبر بموقعه الجديد في مضمار جبل علي. ويحظى سكان الإمارة بفرصة المشاركة في هذا التحدي الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع بأضخم تشكيلة من التحديات الحماسية في قلب دبي. لمزيد من المعلومات، وللمشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.toughmudderarabia.com/events/dubai.

مع اقتراب الموسم الأضخم من تحدي تاف مادر، تقدم شركة أنتا سبورتس، الشريك الرسمي للمعدات والملابس الرياضية، فرصة مميزة لحاملي البطاقات في الفجيرة للحصول على قميص تاف مادر مجاني من متاجرها في دبي هيلز مول والقوز، مع إيصال لإثباث الشراء.

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