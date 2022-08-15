بهدف تطوير مهارات الجيل القادم من الشباب في مجال السياحة

مسقط: انطلاقا من استراتيجيته للاستدامة، بادر بنك عُمان العربي برعاية ملتقى السائح الصغير في نسخته الثالثة والذي نظمته وزارة التراث والسياحة لمدة أسبوعين من الفترة 17 ولغاية 28 يوليو 2022، حيث تضمنت المبادرة مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية ذات الطابع السياحي.

وتميز الملتقى هذا العام بإقامة عدد من الورش والبرامج التفاعلية والأنشطة والزيارات الميدانية ركزت على قطاع السياحة واستهدفت الجيل القادم من الشباب، حيث نُفذت برامج وفعاليات وزيارات ميدانية طوال الملتقى بهدف تطوير معرفة المشاركين في مجال السياحة، واستثمار وقت فراغ الطلبة في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وفي تعليقه حول المبادرة قال الفاضل سليمان بن علي الهنائي، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار والعلاقات الحكومية والمؤوسسات المالية ببنك عُمان العربي:" فخورون بدعم مبادرة ملتقى السائح الصغير التي بلا شك تساهم في اكتساب أبنائنا المعارف والمهارات في قطاع السياحة والتي تمكنهم من أن يكونوا مستقبلا سفراء لهذا القطاع الحيوي الذي تُعوّل عليه الحكومة بشكل كبير لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نظرا لمقومات السلطنة السياحة الهائلة."

وأضاف الهنائي :" نؤمن في بنك عُمان العربي بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والاقتصادية المرجوة، ولذلك نستمر في البنك بدعم المبادرات الوطنية الفاعلة وفقا لاستراتيجيتنا نحو الاستدامة التي انتهجناها سعيا في تعظيم الأثر الاجتماعي للبنك."

ويذكر أن المسؤولية الاجتماعية المستدامة تعد أحد أهم المحاور التي يركز عليها بنك عُمان العربي، ولذلك صمم استراتيجيته الخاصة للاستدامة بناء على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الشراكة المجتمعية والمسؤولية البيئية والشمول المالي، بحيث تعزز من أدائه على الصعيد المجتمعي بالتوازي مع نمو الأعمال التجارية، حيث واصل البنـك جهـوده وأنشـطته فـي هـذا المجـال علـى مـدار العـام.

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