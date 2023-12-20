في موسم الأعياد هذا العام

أبوظبي: مع اقتراب موسم عطلات الأعياد، يقدم ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي لزوارهما مجموعةً واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة للاستمتاع بأجواء المرح خلال شهر ديسمبر.

وسيتزين ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي، خلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 حتى 1 يناير 2024، بديكورات احتفالية ساحرة، بما في ذلك كرات الميلاد المشرقة بالألوان وأشجار عيد الميلاد المزينة بأناقة، والتي ستغمر المركزين التجاريين بأجواء احتفالية نابضة تدعو الزوار للانغماس بروح العطلة.

ويمكن للزوار تجربة سحر احتفالات الشتاء في ياس مول خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر، مع باقة من العروض الترفيهية الحية، وجلسات لقاء شخصية سانتا كلوز وأقزامه المرحين على مدار اليوم، إلى جانب عروض الرقص الآسرة التي تبث أجواء المرح في المركز. ويمكن لمتسوقي ياس مول الاستمتاع بخدمات تغليف الهدايا مجاناً في ردهة طعام "فود هول" عند تقديم إيصالات صالحة. كما سيتسنى للصغار استكشاف قدراتهم الإبداعية مع باقة من الأنشطة الفنية والحرفية الممتعة التي تستضيفها "كيدزانيا" في نهاية كل أسبوع خلال الفترة من 15 حتى 30 ديسمبر، والتي توفر للأطفال فرصة مثلى للغوص في روح الاحتفالات وابتكار أشياء مميزة.

كما يحظى المتسوقون المحظوظون في ياس مول بفرصة ربح بطاقة هدايا الدار بقيمة 10,000 درهم يومياً حتى 24 ديسمبر 2023، إلى جانب الفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة "أودي كيو 8 إي ترون" الكهربائية بالكامل في إطار حملة "أنفق واربح".

بينما يدعو المركز التجاري العالمي أبوظبي المتسوقين إلى الاستمتاع بأنشطته الاحتفالية الممتعة واللقاءات الساحرة والأجواء الترفيهية المميزة في الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بفرصة لقاء وتحية شخصية سانتا كلوز وأقزامه، ومشاهدة رجل خبز الزنجبيل وهو يتجول ليضيف لمسة سحرية على تجربة المتسوقين. ويغمر المركز زواره بالأجواء الاحتفالية، حيث تعلو ترانيم عيد الميلاد بألحانٍ دافئة تملأ المكان ببهجة العيد.

ومع كل هذه الأجواء والأنشطة الاحتفالية، سيجد الزوار في ياس مول والمركز التجاري العالمي الوجهة المثلى للاستمتاع بموسم العطلات، سواء مع أطيب مأكولات العيد التقليدية، أو تجارب التسوق المميزة، أو مجرد التمتع بأجواء العطلة المبهجة.

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نبذة عن "ياس مول"

يقدم ياس مول مجموعةً فريدة من متاجر التجزئة، بالإضافة إلى أماكن تناول الطعام والترفيه والمعالم السياحية ذات المستوى العالمي. ويضم المركز أكثر من 370 علامة تجارية دولية وإقليمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، ومنافذ للأطعمة والمشروبات، وسينما حديثة من 20 شاشة تديرها "فوكس سينما"، ومنطقة "كيدزانيا" التعليمية والترفيهية للأطفال الحائزة على جوائز، و"كلاود" أول مساحة عمل مشتركة في مراكز التسوق في المنطقة، و"تاون سكوير" في قلب المركز.

وقدم مشروع إعادة التطوير الرئيسي للمركز الذي تم الانتهاء منه في عام 2022، مفاهيم جديدة ومبتكرة أثرت تجربة البيع بالتجزئة وقدمت عروضاً متنوعة لمستأجريه وزواره على حدٍ سواء. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية لحفز الاقتصاد، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتطوير توجهات التجزئة عالمياً.

ويعد "ياس مول" أول مركز تجاري في العاصمة الإماراتية يحصل على الشهادة الذهبية من قبل الاتحاد العالمي للإعاقة، الجهة المختصة بتكريم المنظمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.